Η επόμενη μέρα στον ΣΚΑΪ μετά την αποχώρηση Παπαδρόσου, στροφή στην ενημέρωση για το OPEN, μένει ή φεύγει ο Φάνης Λαμπρόπουλος;

A.Δ.

To «τηλεοπτικό θερμόμετρο» είναι και σήμερα πιστό στο ραντεβού του και πλούσιο από τηλεοπτικές ειδήσεις.

Ποιο είναι το μέλλον του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ;

Με επιτυχία ολοκληρώνει τον πρώτο του κύκλο στον ΣΚΑΪ ο Φάνης Λαμπρόπουλος, έχοντας καταφέρει να αφήσει το δικό του, ιδιαίτερο αποτύπωμα στη μεταμεσονύχτια ζώνη. Παρά τις συνεχείς αλλαγές στον προγραμματισμό και τις διακυμάνσεις στην ώρα μετάδοσης που χαρακτήρισαν τη φετινή σεζόν του σταθμού, η εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή.

Ο παρουσιαστής προσαρμόστηκε γρήγορα στα νέα δεδομένα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με το ανανεωμένο στυλ των συνεντεύξεών του και θέτοντας γερές βάσεις για τη συνέχεια της τηλεοπτικής του παρουσίας στο Φάληρο.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η διοίκηση του ΣΚΑΪ εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το τελικό αποτέλεσμα, γεγονός που οδηγεί στην ανανέωση της συνεργασίας με τον Φάνη Λαμπρόπουλο για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά.

Η late night εκπομπή αναμένεται να επιστρέψει στο πρόγραμμα το προσεχές φθινόπωρο, ενώ, ερώτημα παραμένει ο αριθμός των εβδομαδιαίων επεισοδίων.

Η επόμενη μέρα στον ΣΚΑΪ μετά την αποχώρηση Παπαδρόσου

Σε τροχιά ριζικών αλλαγών μπαίνει ο ενημερωτικός τομέας του ΣΚΑΪ, καθώς η αποχώρηση του Βασίλη Παπαδρόσου πυροδοτεί εξελίξεις για την αναδιάρθρωση της διευθυντικής πυραμίδας. Αν και οι επίσημες ανακοινώσεις εκκρεμούν, οι διεργασίες στο παρασκήνιο είναι έντονες, με το όνομα του Φώτη Καφαράκη να προβάλλει ως το επικρατέστερο για την ανάληψη των ηνίων. NDP

Ο Φώτης Καφαράκης δεν αποτελεί νέο πρόσωπο στον οργανισμό, καθώς ήδη κατέχει τη θέση του αναπληρωτή διευθυντή ειδήσεων της τηλεόρασης, έχοντας ταυτόχρονα υπό την εποπτεία του τη Διεύθυνση Ενημέρωσης του skai.gr.

Η ισχυρή αυτή παρουσία εντός του σταθμού τον καθιστά μια φυσική «εκ των έσω» επιλογή, ικανή να διασφαλίσει τη συνέχεια της λειτουργίας του ενημερωτικού μηχανισμού χωρίς την ανάγκη εξωτερικών προσθηκών.

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία της διαδρομής του είναι η στενή επαγγελματική συνάφεια με τον νυν πρόεδρο του ΣΚΑΪ, Κωνσταντίνο Ζούλα. Η κοινή τους θητεία στην ΕΡΤ, όπου ο κ. Καφαράκης διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασμό της δημόσιας τηλεόρασης, θεωρείται «κλειδί» για τις τρέχουσες εξελίξεις.

Ριζική αναδιοργάνωση στην ΕΡΤ – Η επόμενη μέρα για το Studio 4

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, με τη διοίκηση της ΕΡΤ να προχωρά σε συνολική αναδιάταξη του προγράμματος.

Υπό το φως της διαφαινόμενης αποχώρησης των Νάνσυς Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλου, η δημόσια τηλεόραση στρέφει το ενδιαφέρον της σε νέες παραγωγές, καθημερινές εκπομπές και τηλεπαιχνίδια.

Η αναβολή της συνάντησης της διοίκησης με το δίδυμο του «Στούντιο 4», που ήταν προγραμματισμένη για την προηγούμενη εβδομάδα, ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι το κεφάλαιο αυτό θεωρείται ουσιαστικά λήξαν, με την ΕΡΤ να μην προτίθεται να καταθέσει αντιπρόταση παραμονής.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρίσκεται η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία αποτελεί κεντρικό πρόσωπο στον σχεδιασμό της ΕΡΤ για το off-peak πρόγραμμα. Ωστόσο, παρατηρείται απόσταση ανάμεσα στις προθέσεις του σταθμού και τις επιθυμίες της παρουσιάστριας.

H ΕΡΤ προτείνει στην παρουσιάστρια την αξιοποίησή της είτε στην πρωινή ζώνη (09:00-12:00), κάτι που θα σήμανε τη μετακίνηση των Σεργουλόπουλου-Μελιτά το μεσημέρι, είτε στην απογευματινή ζώνη (15:00-18:00).

OPEN: Στροφή στην ενημέρωση και τα ΣΚ

Σε φάση τελικών αποφάσεων βρίσκεται ο σχεδιασμός του Open για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, με τον Γενικό Διευθυντή Τηλεόρασης και Ενημέρωσης, Χρήστο Παναγιωτόπουλο, να κρατά τα «κλειδιά» των αλλαγών.

Κεντρικός άξονας της νέας στρατηγικής φαίνεται να είναι η ενίσχυση του ενημερωτικού χαρακτήρα του σταθμού, επηρεάζοντας άμεσα τη δομή του προγράμματος.

Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει τη μετατροπή της ζώνης 10:00 – 13:00 τα Σαββατοκύριακα από ψυχαγωγική σε ενημερωτική, εναρμονίζοντάς την με το καθημερινό προφίλ του σταθμού. Το όνομα του Σπύρου Χαριτάτου συζητείται έντονα για την ανάληψη της νέας ενημερωτικής εκπομπής του Σαββατοκύριακου.

Η στροφή στην ενημέρωση ενδέχεται να φέρει μια «αντίστροφη» κίνηση στις καθημερινές, με την απογευματινή ζώνη να εξετάζεται ως πιθανό πεδίο φιλοξενίας ψυχαγωγικού περιεχομένου.

Παράλληλα, ο σταθμός φαίνεται να αλλάζει τακτική για την καλοκαιρινή περίοδο. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές, το Open προσανατολίζεται στο να μην εντάξει ζωντανή ψυχαγωγική εκπομπή στο καλοκαιρινό του πρόγραμμα, ποντάροντας αντ’ αυτού σε ένα διπλό πρωινό ενημερωτικό σχήμα για την κάλυψη της επικαιρότητας.

