Πυροσβεστική: 82 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής 82 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Από αυτές οι 59 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 23.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Από Ω/18:00/11-08-2025 έως Ω/18:00/12-08-2025 εκδηλώθηκαν 82 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 59 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 23.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.