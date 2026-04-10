Πάτρα: «Πήγα να ανοίξω το παράθυρο και έγινε έκρηξη» λέει η οικιακή βοηθός για τη φωτιά που προκάλεσε το θάνατο της 92χρονης

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 10/4 στην Πάτρα όταν μια 92χρονη γυναίκα σκοτώθηκε από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Παρούσα, την ώρα της φωτιάς ήταν και η οικιακή βοηθός, η οποία είχε αναλάβει τη φύλαξη της ηλικιωμένης γυναίκας. Μάλιστα, αμέσως μετά την τραγωδία μιλώντας στο Tempo24 στάθηκε στο τι συνέβη στο διαμέρισμα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η άτυχη γυναίκα. «Αντιλήφθηκα μυρωδιά καμένου και έτρεξα να ανοίξω τα παράθυρα. Έκανε ένα μπαμ εκεί που είναι τα φώτα και δεν έβλεπα τίποτα» είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 92χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της ήταν η μητέρα του πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, Μαρίνου Σκανδάμη.

Ένα μικρό παιδί από άλλο όροφο του κτιρίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Στο σημείο είχαν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με τον πυκνό καπνό να καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνη την πρόσβαση στους ανώτερους ορόφους. Αστυνομικές δυνάμεις ανέλαβαν την εκκένωση του κτιρίου και τον αποκλεισμό της περιοχής, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παρέμειναν σε ισχύ για αρκετή ώρα στους γύρω δρόμους.