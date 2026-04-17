Γιώργος Μυλωνάκης: Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν – Παραμένει διασωληνωμένος, σταθερή η κατάστασή του

Σε σταθερή κατάσταση αλλά διασωληνωμένος συνεχίζει να νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Γιώργος Μυλωνάκης.

Το ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρει: Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή.

Η σταθερότητα θεωρείται από τους θεράποντες γιατρούς του ως αισιόδοξο νέο, αν και γνωρίζουν καλά πως έχουν δρόμο ακόμα μπροστά τους. Όπως είχε άλλωστε δηλώσει ο επεμβατικός νευροακτινολόγος Ευτύχιος Αρχοντάκης στον ΑΝΤ1 «έχουμε μπροστά μας 10 ημέρες αγωνίας».

Οι γιατροί αξιολογούν τα κλινικά δεδομένα τους ασθενούς μέρα – μέρα και κάθε ώρα που περνά χωρίς επιδείνωση, θεωρείται θετικό για την εξέλιξη της υγείας του.

Ποια τα επόμενα βήματα

Μετά το πέρας των 10 ημερών και αφού κρίνουν την κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη, οι γιατροί θα ξεκινήσουν την διαδικασία αξιολόγησης της ζημιάς που μπορεί να έχει γίνει. Όπως είπε ο κ. Αρχοντάκης, ο εγκέφαλος χρειάζεται τουλάχιστον 10 μέρες ξεκούρασης.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν νέες εξετάσεις και σταδιακή προσπάθεια διακοπής της καταστολής με προσοχή προκειμένου, να εκτιμηθεί η νευρολογική ανταπόκριση κα η εγκεφαλική λειτουργία του κ. Μυλωνάκη.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό θα χρειαστεί να νοσηλευτεί για τουλάχιστον 10 – 15 ημέρες ακόμα.