Κέντρικ Ναν: Οι πόντοι που χρειάζεται για να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της EuroLeague
Προηγείται ο Σάσα Βεζένκοβ
Η τελευταία μέρα της κανονικής διάρκειας της EuroLeague λαμβάνει χώρα σήμερα (17/4) με την ολοκλήρωση της 38ης αγωνιστικής και ο Παναθηναϊκός του Κέντρικ Ναν μάχεται για μία θέση στα playoff.
Την ίδια ώρα, ο άσος του Παναθηναϊκού βρίσκεται επίσης προ των πυλών να ολοκληρώσει ακόμη ένα μεγάλο επίτευγμα διεκδικώντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στην διοργάνωση.
Ο Σάσα Βεζένκοβ προπορεύεται στην κούρσα για το Alphonso Ford Trophy, ολοκληρώνοντας την κανονική διάρκεια με 19.4 πόντους κατά μέσο όρο σε 34 παιχνίδια. Ο Κέντρικ Ναν και ο Ναντίρ Χίφι τον ακολουθούν με 19 πόντους έκαστος, ο πρώτος σε 36 παιχνίδια, ενώ ο δεύτερος σε 30.
Για να αλλάξει την κατάσταση, ο άσος του “τριφυλλιού” χρειάζεται 34 πόντους απέναντι στην Αναντολού Εφές για να προσπεράσει τον άσο του Ολυμπιακού.
Η λίστα των σκόρερ
Βεζένκοβ 19.4 πόντοι
Ναντίρ Χίφι 19 πόντοι
Κέντρικ Ναν 19 πόντοι
