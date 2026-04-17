Κέντρικ Ναν: Οι πόντοι που χρειάζεται για να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της EuroLeague

Η τελευταία μέρα της κανονικής διάρκειας της EuroLeague λαμβάνει χώρα σήμερα (17/4) με την ολοκλήρωση της 38ης αγωνιστικής και ο Παναθηναϊκός του Κέντρικ Ναν μάχεται για μία θέση στα playoff.

Την ίδια ώρα, ο άσος του Παναθηναϊκού βρίσκεται επίσης προ των πυλών να ολοκληρώσει ακόμη ένα μεγάλο επίτευγμα διεκδικώντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στην διοργάνωση.

Ο Σάσα Βεζένκοβ προπορεύεται στην κούρσα για το Alphonso Ford Trophy, ολοκληρώνοντας την κανονική διάρκεια με 19.4 πόντους κατά μέσο όρο σε 34 παιχνίδια. Ο Κέντρικ Ναν και ο Ναντίρ Χίφι τον ακολουθούν με 19 πόντους έκαστος, ο πρώτος σε 36 παιχνίδια, ενώ ο δεύτερος σε 30.

Για να αλλάξει την κατάσταση, ο άσος του “τριφυλλιού” χρειάζεται 34 πόντους απέναντι στην Αναντολού Εφές για να προσπεράσει τον άσο του Ολυμπιακού.

Η λίστα των σκόρερ

Βεζένκοβ 19.4 πόντοι

Ναντίρ Χίφι 19 πόντοι

Κέντρικ Ναν 19 πόντοι