Φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή του Δήμου Αιγιαλείας κοντά στα Σελιανίτικα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Πέμπτης 16/4 καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στα Σελιανίτικα του Δήμου Αιγιάλειας.
Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 11 οχήματα και δυο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο patrapress ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, η φωτιά καίει σε ορεινή περιοχή, και ξέφυγε από καύση χόρτων.
