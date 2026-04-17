Μέγαρα: Τραγικές εικόνες κοντά στη μονή Παναχράντου με ληγμένες φωτοβολίδες (εικόνες)

Εικόνες ντροπής καταγγέλλει πολίτης στα Μέγαρα, καθώς όπως υποστηρίζει άγνωστοι πέταξαν μέσα σε πλαστικό δοχείο εκατοντάδες ληγμένες φωτοβολίδες, δημιουργώντας έναν επικίνδυνο «σωρό» αποβλήτων σε υπαίθριο χώρο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον δρόμο που οδηγεί στην Ιερά Μονή Παναχράντου, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της περιοχής αλλά και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ο πολίτης που προχώρησε στην καταγγελία εκφράζει τον φόβο του για την επικινδυνότητα της κατάστασης, τονίζοντας: «Φοβάμαι ότι εκτός από το ότι πετούν τα σκουπίδια τους όπου να ’ναι χωρίς να τους ενδιαφέρει τίποτα, δεν αποκλείεται κάποιες από αυτές να είναι ακόμη λειτουργικές, έστω και ληγμένες. Αποτελούν φονικά όπλα».

Οι φωτοβολίδες, ακόμη και όταν έχουν λήξει, μπορούν υπό προϋποθέσεις να ενεργοποιηθούν, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος ή ακόμη και πυρκαγιάς, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς.

Η καταγγελία φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της ανεξέλεγκτης απόρριψης επικίνδυνων υλικών, αλλά και της ανάγκης για αυστηρότερους ελέγχους και άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, πριν σημειωθεί κάποιο σοβαρό περιστατικό.