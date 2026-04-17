Τα σενάρια για τη νεκρή της οδού Κολοκοτρώνη – Το ραντεβού μέσω app, το ηχητικό με τις φωνές πριν την πτώση και οι αμυχές

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση με τη γυναίκα που εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 17/4 νεκρή στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας επί της οδού Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας.

Η γυναίκα, ηλικίας περίπου 40 ετών από την Αιθιοπία, έπεσε από τον 4ο όροφο της πολυκατοικίας στον ακάλυπτο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Ωστόσο, εξακολουθεί να επικρατεί μυστήριο σχετικά με το τι προηγήθηκε της πτώσης. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για άγριο τσακωμό, γεγονός που φαίνεται να αποδεικνύεται από τις αμυχές που βρέθηκαν τόσο στο πρόσωπο του θύματος όσο και στον 45χρονο Ιταλό που έχει προσαχθεί και εξετάζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο τους είχαν κλείσει ραντεβού μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, με τη γυναίκα να πηγαίνει στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης της οδού Κολοκοτρώνη που είχε νοικιάσει ο 45χρονος.

Αυτήκοοι μάρτυρες ανέφεραν ότι γύρω στις 3 τα ξημερώματα ακούστηκαν φωνές και καβγάς. Μάλιστα, οι δυο τους φέρεται να διαπληκτίστηκαν πρώτα στον δρόμο και στη συνέχεια να ανέβηκαν στο διαμέρισμα.

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το DEBATER ακούγεται η γυναίκα να φωνάζει στον άνδρα να ανοίξει την πόρτα:

Στη συνέχεια, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ανεβαίνει από τον 3ο όροφο στον 4ο, σπάει το τζάμι του φωταγωγού και πέφτει στο κενό.

“Άκουσα φασαρίες από άγριο τσακωμό. Κατάλαβα ότι κάτι κακό θα συμβεί και κάλεσα την αστυνομία. Ξαφνικά άκουσα να σπάει ένα τζάμι. Και η γυναίκα είχε πέσει στο κενό και έσπασε το τζάμι του ακαλύπτου” δήλωσε νωρίτερα στο DEBATER αυτήκοος μάρτυρας.

Το πρώτο σενάριο που εξετάζει η ΕΛΑΣ είναι η γυναίκα να προσπάθησε να καταρριχηθεί για να φτάσει στο διαμέρισμα του 3ου ορόφου, ενδεχομένως για να πάρει κάποια πράγματα που είχε αφήσει εκεί.

Ωστόσο, το επικρατέστερο σενάριο είναι ο 45χρονος να την καταδίωξε κι αυτή στην προσπάθειά της να διαφύγει, να έσπασε το τζάμι, να έχασε την ισορροπία της και να έπεσε στο κενό.

Επίσης, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, ο άνδρας δεν άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος. Έτσι, ο ιδιοκτήτης έδωσε τον κωδικό στους αστυνομικούς, οι οποίοι μπήκαν μέσα και προχώρησαν στην προσαγωγή του.

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ενώ περισσότερο φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της γυναίκας θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.