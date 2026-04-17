Κεφαλονιά: Αυτή την ώρα οι απολογίες των 3 για τον θάνατο της Μυρτούς – Στις 15:00 η κηδεία της 19χρονης

Εξηγήσεις ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα δίνουν δίνουν σήμερα Παρασκευή 17/4 οι τρεις συλληφθέντες για τον τραγικό θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, καθώς εγκατέλειψαν τη 19χρονη αβοήθητη σε πλατεία στο Αργοστόλι μετά από χρήση κοκαΐνης σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Πρώτος πέρασε το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, ο οποίος εμφανίστηκε με σκυμμένο το κεφάλι, ενώ ακολούθησαν ο 23χρονος και ο 22χρονος.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, εισαγγελέας και ανακριτής αναμένεται να αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση και συγκεκριμένα αν θα κριθούν προφυλακιστέοι ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Όπως αναφέρει το inkefalonia.gr, έξω από τα δικαστήρια της Κεφαλονιάς επικρατεί πρωτοφανής κινητοποίηση, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και πλήθος τηλεοπτικών συνεργείων που καλύπτουν λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις.

Οι τρεις τους φαίνεται πως έχουν κοινή γραμμή, ρίχνοντας τις ευθύνες για το τραγικό περιστατικό σστη Μυρτώ, κατηγορώντας την ότι αυτή έκλεισε το δωμάτιο αυτή το πλήρωσε και αυτή ζήτησε και πλήρωσε και για τα ναρκωτικά.

Ωστόσο, υπάρχουν αντιφάσεις στα όσα έχουν πει έως τώρα, σχετικά με το τι έγινε από την κατάρρευση της Μυρτούς και μετά.

Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι «εγώ επέμενα να ειδοποιήσω το ΕΚΑΒ, όπως κι έκανα, την ώρα που οι άλλοι δύο μου έλεγαν να πούμε ότι ήταν μια άγνωστη και τη βρήκαμε στο δρόμο».

Από την πλευρά τους, οι άλλοι δύο, ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας που τη μετέφερε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση εκτός δωματίου και ο 22χρονος Αλβανός, σύμφωνα με πληροφορίες υποστηρίζουν ότι «εμείς καλέσαμε το ΕΚΑΒ, εμείς τη μεταφέραμε και περιμέναμε να έρθει και το ασθενοφόρο για να την παραλάβει».

Πάντως, ο διασώστης του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη 19χρονη τους διαψεύδει, καθώς υποστήριξε ότι οι δύο νεαροί δεν είπαν ούτε ότι τη γνώριζαν, ούτε ότι φέρεται να είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και δη κοκαΐνης.

Τι καταγγέλλει ο δικηγόρος του 23χρονου

Την ίδια ώρα, σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια του νησιού, ο δικηγόρος του 23χρονου, Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος ανέφερε ότι η Μυρτώ έφτασε ζωντανή στο νοσοκομείο και σημείωσε πως «οι γιατροί που ήταν; δεν υπήρχε κανένας».

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της Μυρτώς και η πολιτεία και ο υπουργός , ας ανατρέξει να δούμε τι συνέβη το συγκεκριμένο βράδυ, όταν πήγε η κοπέλα ζωντανή στο νοσοκομείο. Οι γιατροί που ήταν ; Λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν υπήρχε κανένας. Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, ήρθε την πήρε την κοπέλα, ήταν ήδη ζωντανή. Τώρα από κει και πέρα, ερευνήστε το, να μας πείτε κι εμάς τι έγινε .

Ο εντολέας μου πήρε τηλέφωνο το ΕΚΑΒ από το τηλέφωνο του Την κατέβασαν κάτω για να έρθει ασθενοφόρο να τη πάρει. Ξέρω ότι ο εντολέας μου ήταν στο δωμάτιο και καθάριζε το δωμάτιο. Δεν ξέρω τι καθάριζαν κι ούτε με ενδιαφέρει να μάθω. Το κινητό, πήγε στο νοσοκομείο, πληροφορήθηκε ότι ήταν νεκρή και μετά το πήγε στο μαγαζί που σύχναζαν εκεί , για να το πάρει η φίλη της. Ένα παιδί 23 χρονών το οποίο δεν έχει απασχολήσει τις αρχές για τίποτα και τον χαρακτηρίζει η εισαγγελέας ως επικίνδυνο και τον φέρει με μια βαριά κατηγορία που οδηγεί σε ισόβια κάθειρξη, θα τα πούμε» είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη 16/4 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είχε απαντήσει στις καταγγελίες για τι έγινε τα κρίσιμα λεπτά που η 19χρονη Μυρτώ έφτασε στο νοσοκομείο.

Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στο X «πρώτος ήρθε σε επαφή ο αγροτικός ιατρός που εφημέρευε και σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό ήταν κάτω στα επείγοντα ο εφημερεύων καρδιολόγος και σε λιγότερο από 7 λεπτά ο εφημερεύων αναισθησιολόγος».

«Δυστυχώς η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες και δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της», σημείωσε ακόμα. Για την υπόθεση της ατυχούς Μυρτούς από την Κεφαλλονιά και τις καταγγελίες περί ελλείψεως ιατρών από τα ΤΕΠ, μίλησε προς ολίγου με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ ο οποίος διερεύνησε το περιστατικό μιλώντας και με τον Διοικητή του Νοσοκομείου αλλά και με την διευθύντρια νοσηλευτικής…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 16, 2026

Το τέταρτο πρόσωπο που είναι στο “κάδρο” των ερευνών

Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εμφανιστεί ένας επιπλέον μάρτυρας, ο οποίος συνομιλούσε το τελευταίο βράδυ με τη Μυρτώ, αλλά και με τον 23χρονο.

Ο λόγος για τον 66χρονο από την Πρέβεζα, που έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Η 19χρονη του είπε πως δεν είναι καλά ψυχολογικά, πως έχει φύγει από το σπίτι της και δεν έχει πού να πάει.

Ο άνδρας αυτός φαίνεται να της έστειλε 240 ευρώ μέσω IRIS, ενώ φέρεται να γνωρίζει και τον 23χρονο κατηγορούμενο. Επίσης, υπήρχε επικοινωνία μεταξύ τους την ώρα που η Μυρτώ βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Κεφαλονιά: Το μεσημέρι η κηδεία της 19χρονης

Εν τω μεταξύ, σήμερα η άτυχη 19χρονη οδηγείται στην τελευταία της κατοικία. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 15:00 μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης το μεσημέρι στην Ιερά Μητρόπολη Αργοστολίου, όπου η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο.

Ο πατέρας της 19χρονης μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε τον απόλυτο πόνο που βιώνει, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τη δράση οργανωμένου κυκλώματος στο νησί.

«Πραγματικά, είναι η πιο δύσκολη μέρα στη ζωή μου. Εύχομαι να μη συμβεί σε άλλον άνθρωπο αυτό το πράγμα που συνέβη σε εμένα. Το παιδί μου το είχα μεγαλώσει, του είχα δώσει αρχές, το είχα μορφώσει. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μπορώ να το πιστέψω», ανέφερε

«Μίλαγα με το παιδί μου κάθε βράδυ και του είπα “παιδί μου, αφού σου είπα πρόσεξε αυτό, πρόσεξε το άλλο, πρόσεξε εκείνο, μην κάνεις αυτό, θα παρουσιαστούν οι διαβόλοι, θα μπορεί να έχουν αγγελικά πρόσωπα, πρόσεχε το ένα, πρόσεχε…”, δηλαδή τα χα πει, λες και ήμουν προφήτης», τονίζει στις δηλώσεις του.

Ο ίδιος υποστηρίζει με βεβαιότητα ότι η κόρη του έπεσε θύμα παγίδευσης από κύκλωμα: «Το μπλέξανε το παιδί μου, γιατί ήξερα τον χαρακτήρα του παιδιού μου, τη διαπαιδαγώγηση που του είχα δώσει, τις παρέες που έκανε. Δεν πίστευα ότι υπάρχει τέτοια εγκληματικότητα στην Κεφαλονιά με σχέδιο, με την παραμικρή λεπτομέρεια να την μπλέξουν σε ένα κύκλωμα. Έχουνε σχέδιο να μην παρουσιαστούν αυτοί, να φανεί το παιδί μου, να την μπλέξουν σε μια τέτοια περιπέτεια».

Όπως υποστήριξε «ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στην κόρη μου μάλλον είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος».

Στη συνέχεια έκανε έκκληση να προστατευθεί η μνήμη του παιδιού του: «Είναι μια ομάδα οργανωμένη, που μπορεί να είχε αρχηγό, μπορεί να είχε υπαρχηγό, μπορεί να είχε μπράβους, μπορεί να είχε ηθοποιούς, δεν ξέρω τι μπορεί να είχε. Γλιτώστε με, να μην λοιδορούν το παιδί μου. Σήμερα έχω και το γάμο και την κηδεία της κόρης μου. Την έντυσα νυφούλα και πήγα και μίλησα μαζί της και της είπα ‘παιδί μου, εδώ είμαι. Σου είχα υποσχεθεί να σε συνοδέψω. Αντί να σε πάω στον αγαπημένο σου, σε πάω στον Χάρο. Με μπέρδεψες παιδί μου’».