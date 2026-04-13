Ηράκλειο: Μεγάλη φωτιά σε χώρο στάθμευσης ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων – Ζημιές σε 18 οχήματα (βίντεο)

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ηρακλείου για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χώρο όπου ήταν σταθμευμένα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα.

Η φωτιά ξέσπασε μετά τα μεσάνυχτα στην Ηρακλείου -Μοιρών στο ύψος των Γουρνών. Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν δέκα υπάλληλοι της πυροσβεστικής με τέσσερα οχήματα, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ζημιές υπέστησαν συνολικά 18 οχήματα. Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.