Ισπανία: Φονική πυρκαγιά εν μέσω καύσωνα – 12 νεκροί στην Αλμερία, ορισμένοι κάηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους (βίντεο)

Δασική πυρκαγιά η οποία ξέσπασε χθες Πέμπτη το απόγευμα κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, ορισμένοι από τους οποίους βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, σύμφωνα με τις αρχές, που ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες τον τραγικό απολογισμό θυμάτων αυτόν, ο οποίος είναι βαρύτερος από αυτόν ολόκληρου του 2025.

«Τεράστια θλίψη» για τις «τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς που πλήττει την επαρχία Αλμερία» εξέφρασε ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, απευθύνοντας τα «συλλυπητήριά του» στις οικογένειες των θυμάτων και προτρέποντας τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να δείξουν «πολλή προσοχή».

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Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería.



Quiero trasladar mis condolencias para los familiares de las personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos.



Mis deseos de una pronta recuperación a…— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 9, 2026

Η τοπική κυβέρνηση της Ανδαλουσίας ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η πυρκαγιά στην κοινότητα Λος Γκαγιάρδος στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους. El incendio declarado en Los Gallardos se está acercando a Antas (Almería). Es desolador ver cómo arrasa todo el monte. Además, han tenido que desalojar a más de 50 vecinos.



Ánimo a todos y mucha fuerza. Los bomberos forestales están luchando por apagarlo, estamos en las… pic.twitter.com/EIp8d2Uexm July 9, 2026 Spain: Authorities are reporting up to 12 fatalities due to a wildfire near Los Gallardos in Spain’s southern province of Almeria. Much of Europe is experiencing extreme temperatures this month, as the early signs of a “super El Niño” takes shape.



Firefighters continue to… pic.twitter.com/rF7jqsykGp— The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) July 10, 2026

Νωρίτερα, οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην περιοχή είχαν κάνει λόγο για έξι νεκρούς «στην κωμόπολη Μπένταρ, ορισμένοι εκ των οποίων βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους». Spain wildfire death toll rises to 12….A wildfire that ripped through a hamlet in southern Spain killed 12 people, authorities said on July 10, as a heatwave stifled swathes of the country. Some of the dead in Bedar in Almeria province were found in vehicles, the regional… pic.twitter.com/Q3oe7DMwMD ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 10, 2026

Κάπου 150 πυροσβέστες με πέντε οχήματα επιχειρούσαν για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή. Video del incendio de Los Gallardos Almería. Toda una pena lo rápido que está evolucionando el fuego.#LosGallardos #Incendio #almeria pic.twitter.com/kZWo8Co5IQ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 9, 2026

Θα αναπτυχθεί στην περιοχή η UME, μονάδα του ισπανικού στρατού ειδικευμένη στην αντιμετώπιση των πιο δύσκολων έκτακτων καταστάσεων «τις επόμενες ώρες στο πεδίο, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Κάτοικοι διαφόρων περιοχών απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την περιοχή. Γυναίκα που έχει εγκαύματα και άλλος ένας άνθρωπος, δηλητηριασμένος εξαιτίας εισπνοής καπνού, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

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Σε ακόμη τέσσερις ανθρώπους προσφέρθηκαν φροντίδες επιτόπου, καθώς παρουσίαζαν «αναπνευστικά προβλήματα» και κάποιοι «ελαφριά εγκαύματα», πάντα κατά τις αρχές της Ανδαλουσίας. La que se está liando en #Almería. #IFLosGallardos



🕢 21:48



📹Enviado por WhatsApp. pic.twitter.com/8LK3MZht3R ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 9, 2026

Περίπου πενήντα κάτοικοι θα περνούσαν τη νύχτα σε πολιτιστικό κέντρο που μετατράπηκε σε χώρο υποδοχής πυροπαθών, ενώ πολλοί δρόμοι έχουν κοπεί.

Ο αριθμός των υπηρεσιών άμεσης επέμβασης «έλαβε πάνω από 150 κλήσεις πολιτών» που ανέφεραν την πυρκαγιά, με τις πρώτες να αναφέρουν πως «οι φλόγες βρίσκονταν στο 511ο χιλιόμετρο της (εθνικής οδού) N-340A και ότι είχε πέσει καλώδιο, που προκάλεσε τη φωτιά, που εξαπλωνόταν «με ταχύτητα» σε δασική έκταση κοντά στον δρόμο.

Η Ισπανία πλήττεται αυτές τις μέρες από νέο καύσωνα κι αρκετές περιοχές της Ανδαλουσίας είχαν ήδη τεθεί σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού.

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, καθώς δοκιμάζεται από κύματα ζέστης ολοένα πιο μακράς διάρκειας, την άνοιξη και το καλοκαίρι, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν ενίοτε τους 40° Κελσίου και να δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν καταστροφικές πυρκαγιές.

Το 2025, σχεδόν 4 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη εξαιτίας των πυρκαγιών στην Ισπανία, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS) — ο απολογισμός αυτός ήταν ο χειρότερος στη σύγχρονη ιστορία της χώρας της Ιβηρικής. Στις περυσινές πυρκαγιές, που ήταν πάνω από 8.000 συνολικά, έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι, άλλοι 86 τραυματίστηκαν και πάνω από 42.000 χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις εστίες τους, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Εσωτερικών.

Στα τέλη Μαΐου, ο πρωθυπουργός Σάντσεθ διαβεβαίωνε ότι η Ισπανία θα αναπτύξει το καλοκαίρι τη «μεγαλύτερη» δύναμη που είχε συγκροτηθεί ποτέ για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν αρκετές φωτιές στην ισπανική επικράτεια, ιδίως μια που έκαψε πάνω από 20.000 στρέμματα στην Καταλονία (βορειοδυτικά), μερικά χιλιόμετρα από την ιδιαίτερα τουριστική Κόστα Μπράβα. Πλέον η πυρκαγιά αυτή έχει τεθεί υπό έλεγχο.