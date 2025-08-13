Χίος: Εικόνες καταστροφής από την πυρκαγιά – «Ό,τι ξέραμε και αγαπούσαμε χάθηκε μέσα σε λίγες ώρες» (βίντεο+φωτογραφίες)

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες στην Χίο μετά την νέα μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, με το πρώτο φως της μέρας να αποκαλυφθεί το μέγεθος της καταστροφής.

Όπως αναφέρει ο «Πολίτης Χίου», σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι καλλιέργειες, οι ελαιώνες και τα μελίσσια που βρίσκονταν στην πορεία της πυρκαγιάς υπέστησαν ανυπολόγιστες ζημιές, πλήττοντας σοβαρά το εισόδημα δεκάδων οικογενειών που ζουν από την πρωτογενή παραγωγή.

Άκρως χαρακτηριστική του μεγέθους της καταστροφής είναι η φράση κατοίκου της Βολισσού: «Ό,τι ξέραμε και αγαπούσαμε εδώ χάθηκε μέσα σε λίγες ώρες».

Η περιοχή είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με μεγάλες καταστροφές και στο ηλεκτρικό δίκτυο. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι θα χρειαστεί μία εβδομάδα για την αποκατάσταση του ηλεκτρικού ρεύματος. ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI

Όπως μεταδίδει η χιώτικη ιστοσελίδα astraparis, ενδεχομένως και μία εβδομάδα μπορεί να διαρκέσει το μπλακ άουτ σε όλα τα χωριά της Αμανής από τη Βολισσό και πάνω λόγω των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσαν οι φωτιές στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον Ξεροπόταμο πριν τη Βολισσό μέχρι τον κόμβο της Βολισσού έχουν καεί περί τους σαράντα στύλους ενώ ο συνολικός αριθμός των καμένων μέχρι στιγμής ανέρχεται στους εξήντα.

Ισχυρές οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 88 πυροσβέστες με 7 πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα, ανάμεσά τους 31 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ που έφτασαν αεροπορικώς, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ. Επιπλέον, από τη Λέσβο μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς 18 πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ από τον Πειραιά έφτασαν τα χαράματα 40 πυροσβέστες με δέκα οχήματα.

Κρίσιμη ήταν η συμβολή του Λιμενικού Σώματος, που με επτά σκάφη – πέντε περιπολικά, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο -, σε συνεργασία με ιδιωτικά σκάφη, απεγκλώβισε ανθρώπους από την περιοχή των Λιμνιών.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Χίο βρίσκεται κλιμάκιο του Κέντρου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.