Συγκλονιστική φωτογραφία από τη Χίο: Εξαντλημένοι πυροσβέστες έχουν ξαπλώσει στον δρόμο

Γροθιά στο στομάχι είναι η φωτογραφία με τους εξαντλημένους πυροσβέστες, που αγωνίζονται από χθες Τρίτη να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη φωτιά στη Χίο.

Η Fire Fighting Greece ανήρτησε το στιγμιότυπο με τους πυροσβέστες, που είναι κατάκοποι από την αδιάκοπη μάχη με τις φλόγες.

Όπως φαίνεται στη συγκεκριμένη φωτογραφία, οι πυροσβέστες έχουν φτάσει στα όρια τους και έχουν ξαπλώσει για λίγο στη μέση του δρόμου, ώστε να ανακτήσουν δυνάμεις και να συνεχίσουν το δύσκολο έργο της κατάσβεσης.

Δείτε το συγκλονιστικό στιγμιότυπο: ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ……… Χίο pic.twitter.com/FbHPwWdIXP August 13, 2025

Οι εικόνες που έρχονται από το νησί της Χίου είναι αποκαρδιωτικές, καθώς η πύρινη λαίλαπα έχει σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά της.

Όπως αναφέρει ο «Πολίτης Χίου», σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι καλλιέργειες, οι ελαιώνες και τα μελίσσια που βρίσκονταν στην πορεία της πυρκαγιάς υπέστησαν ανυπολόγιστες ζημιές, πλήττοντας σοβαρά το εισόδημα δεκάδων οικογενειών που ζουν από την πρωτογενή παραγωγή.