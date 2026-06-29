Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση έως 50.000 ευρώ οι κατηγορούμενοι για τις ρευματοκλοπές

Ελεύθεροι υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις που κυμαίνονται από 15.000 έως 50.000 ευρώ αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή, οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του δικτύου ηλεκτρονικής ρευματοκλοπής.

Το φερόμενο ως εγκληματικό δίκτυο χρησιμοποιούσε εξειδικευμένες ψηφιακές μεθόδους, προκαλώντας οικονομική ζημία στον ΔΕΔΔΗΕ που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης εκτιμάται ότι αγγίζουν τις 370.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εμπλεκόμενοι, από την πλευρά τους, αρνούνται τις κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες που τους βαρύνουν.

Το προφίλ της δράσης και το «συνδρομητικό» πελατολόγιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η εγκληματική ομάδα (συμμορία) είχε συγκροτήσει ένα οργανωμένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών ρευματοκλοπής, εξυπηρετώντας περισσότερους από 100 πελάτες, τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις, σε 14 νομούς της χώρας.

Το πελατολόγιο περιλάμβανε από απλές οικίες μέχρι επιχειρήσεις με ιδιαίτερα υψηλή ενεργειακή κατανάλωση, όπως:

Βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας κρεάτων, τροφίμων και γάλακτος

Ελαιοτριβεία

Πρατήρια υγρών καυσίμων

Επιχειρήσεις εστίασης και ίντερνετ καφέ

Η δράση της οργάνωσης, η οποία φέρεται να ξεκίνησε το 2017, είχε εξελιχθεί πέρα από τις παραδοσιακές μηχανικές παρεμβάσεις στους αναλογικούς μετρητές.

Τα μέλη της διέθεταν προηγμένη τεχνογνωσία, με την οποία επενέβαιναν και στους σύγχρονους ψηφιακούς μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ.

Μάλιστα, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν τουλάχιστον 88 περιπτώσεις ψηφιακών μετρητών που είχαν παραβιαστεί με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένου παράνομου λογισμικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ψηφιακό σαμποτάζ και απομακρυσμένος έλεγχος

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι το συγκεκριμένο κακόβουλο λογισμικό δεν περιόριζε τη δράση του στην τοπική αλλοίωση των μετρητών. Είχε τη δυνατότητα να παρεμβαίνει απευθείας στα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ, παραποιώντας τα δεδομένα της πραγματικής κατανάλωσης.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου των ηλεκτρικών παροχών, παρακολουθώντας live την απόδοση των παρεμβάσεων τους, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την πιθανότητα να γίνουν αντιληπτοί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ίδιο λογισμικό εφαρμόστηκε ακόμα και σε φωτοβολταϊκό σταθμό, αλλοιώνοντας τα δεδομένα ώστε να εμφανίζεται εικονικά αυξημένη παραγωγή πράσινης ενέργειας.

Η δομή της ομάδας ήταν απόλυτα διακριτή: ορισμένα μέλη είχαν αναλάβει την εύρεση νέων πελατών, ενώ μεσάζοντες διαχειρίζονταν τις εισπράξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «υπηρεσίες» προσφέρονταν με τη μορφή τρίμηνων ή εξάμηνων συνδρομών, με το κόστος να καθορίζεται αναλογικά με το ύψος της ενέργειας που εξοικονομούσε ο πελάτης.

Οι απολογίες και οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων

Οι τρεις συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει –κατά περίπτωση– τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, των διακεκριμένων κλοπών, της παρακώλυσης λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της παράνομης οπλοκατοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κατηγορούμενοι είναι ένας 52χρονος αυτοκινητιστής (στον οποίο αποδίδονται 92 περιπτώσεις), ένας 43χρονος ψαράς που δραστηριοποιούνταν παράλληλα στο εμπόριο αυτοκινήτων (με 13 περιπτώσεις) και ένας 40χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίου (με 11 περιπτώσεις). Όλοι τους αρνήθηκαν κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

«Δεν έχω τεχνογνωσία για τη διάπραξη ρευματοκλοπών», φέρεται να ανέφερε ο 52χρονος.

Ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι οι καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες του με τους φερόμενους ως πελάτες αφορούσαν αποκλειστικά τεχνικές βλάβες οχημάτων, επιχειρηματολογία την οποία ακολούθησε και ο τρίτος κατηγορούμενος.

Μετά το πέρας των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να τους αφήσουν ελεύθερους με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Παράλληλα, επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις 15.000, 30.000 και 50.000 ευρώ, με την υψηλότερη να βαραίνει τον 52χρονο.

Η εξάρθρωση της οργάνωσης έγινε μέσω συντονισμένης επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, όπου κατασχέθηκε πλήθος ψηφιακών και εγγράφων πειστηρίων.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον και οι περισσότεροι από 100 πελάτες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι οποίοι αναμένεται να κληθούν για εξηγήσεις στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης (δύο εξ αυτών έχουν ήδη απολογηθεί για πλημμελήματα και αφέθηκαν ελεύθεροι).