Πυρκαγιά σε κατάστημα αισθητικής στη Νέα Σμύρνη- Αποδίδεται σε εμπρησμό

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα

Πηγή φωτογραφίας: Limnosreport
DEBATER NEWSROOM

Την εκδοχή του εμπρησμού εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε κατάστημα αισθητικής (περιποίησης νυχιών), στην πλατεία Ηρώων στη Νέα Σμύρνη.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 03:00 στο κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο κτηρίου, στη συμβολή των οδών Κύπρου και Μεσημβρίας και πήρε γρήγορα διαστάσεις, με αποτέλεσμα να καταστραφεί το κατάστημα, ενώ μαύρισαν οι τοίχοι στον πρώτο και δεύτερο όροφο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, στον τόπο της πυρκαγιάς βρέθηκαν υπολείμματα από πλαστικό μπουκάλι που παραπέμπουν σε εμπρησμό.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης, σε συνεργασία με το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

