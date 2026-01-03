Φωτιά σε σπίτι στα Σπάτα – Δείτε βίντεο του DEBATER
Συναγερμός στις Αρχές
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ του Σαββάτου 3/1 καθώς ξέσπασε φωτιά σε σπίτι στα Σπάτα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER η φωτιά ξέσπασε στο σπίτι όπου ευτυχώς δεν υπήρχαν άνθρωποι παρά μόνο μπουκάλες υγραερίου.
Η ομάδα ΔΙΑΣ Σπατων Αρτέμιδας έφτασε στο σημείο έγκαιρα και απομάκρυνε τον κόσμο λίγο πριν η φωτιά εξαπλωθεί.
