Φωτιά σε σπίτι στα Σπάτα – Δείτε βίντεο του DEBATER

Φωτιά σε σπίτι στα Σπάτα – Δείτε βίντεο του DEBATER
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ του Σαββάτου 3/1 καθώς ξέσπασε φωτιά σε σπίτι στα Σπάτα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER η φωτιά ξέσπασε στο σπίτι όπου ευτυχώς δεν υπήρχαν άνθρωποι παρά μόνο μπουκάλες υγραερίου.

Η ομάδα ΔΙΑΣ Σπατων Αρτέμιδας έφτασε στο σημείο έγκαιρα και απομάκρυνε τον κόσμο λίγο πριν η φωτιά εξαπλωθεί.

Δείτε το βίντεο του DEBATER

