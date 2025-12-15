Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
Πυρκαγιά σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω – Στο νοσοκομείο μια ηλικιωμένη με ελαφρά εγκαύματα

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα

ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Πυρκαγιά ξέσπασε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής σε ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Αναγεννήσεως στο Αιγάλεω, με μια 80χρονη γυναίκα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με ελαφρά εγκαύματα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ήταν μικρής έκτασης και αντιμετωπίστηκε αμέσως από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο με 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα.

Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

