Πυρκαγιά σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω – Στο νοσοκομείο μια ηλικιωμένη με ελαφρά εγκαύματα

Πυρκαγιά ξέσπασε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής σε ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Αναγεννήσεως στο Αιγάλεω, με μια 80χρονη γυναίκα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με ελαφρά εγκαύματα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ήταν μικρής έκτασης και αντιμετωπίστηκε αμέσως από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο με 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε διαμέρισμα, στο δήμο Αιγάλεω Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 15, 2025

Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.