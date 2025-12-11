Πύργος: Θλίψη για τον 38χρονο DJ που σκοτώθηκε με τη μηχανή του σε τροχαίο στη Γλυφάδα

Σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/12) στη Γλυφάδα, όταν συγκρούστηκε μια μοτοσικλέτα με τζιπ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 38χρονος Ζαχαρίας Φάμελος.

Ο 38χρονος Ζαχαρίας Φάμελος κατάγεται από τον Πύργο, ωστόσο τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Αθήνα και ασχολούνταν ενεργά με το djing, έχοντας εμφανιστεί σε πολλούς γνωστούς χώρους της Αθήνας αλλά και άλλων πόλεων της χώρας.

Επίσης ήταν συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής με προσωπικές κυκλοφορίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ διέθετε και την ιδιότητα του ηλεκτρονικού μηχανικού, συνδυάζοντας τη δημιουργικότητα με την τεχνική του κατάρτιση.

Γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα σημειώθηκε το δυστύχημα, στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Γλυφάδα. Για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το τζιπ συγκρούστηκε σφοδρά με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 38χρονος.

Σοβαρά τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής από την πρόσκρουση. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος άνδρας κατέληξε λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με μαρτυρία οδηγού ταξί, το τζιπ φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη καθώς κινούταν επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, παρασύροντας τη μοτοσικλέτα. Η μαρτυρία αυτή εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.