Σοκ στον Πύργο: Ο σύντροφος της μάνας δάγκωνε κι έκαιγε με τσιγάρο το 10 μηνών βρέφος – Στη φυλακή και οι δύο

Την πόρτα της φυλακής πέρασαν σήμερα (9/4) η μητέρα και ο σύντροφος της που κατηγορούνται για την κακοποίηση βρέφους 10 μηνών στον Πύργο.

Όπως μεταδίδει το patrisnews, πριν από λίγη ώρα η μητέρα του παιδιού και ο σύντροφος της βρέθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας, μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε σε βαθμό κακουργήματος από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Αμφότεροι μετα τις απολογιες τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με απόφαση της Ανακρίτριας και την σύμφωνη γνώμη της εισαγγελικής λειτουργού.

Η Εισαγγελέας που χειρίστηκε την συγκεκριμένη υπόθεση στον Πύργο απήγγειλε κατηγορίες τόσο στη μητέρα, όσο και στον σύντροφό της, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλαβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, αφού τα σημάδια στο βρέφος ηταν δεκάδες και εμφανέστατα, ενω την ίδια ωρα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ως κακοποιητής φέρεται να είναι ο άνδρας, ο οποίος δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το μικρό κορίτσι, ενώ η μητέρα του κατηγορείται ότι δεν έκανε καμία ενέργεια για να αποτρέψει τα όσα συνέβαιναν.

Το χρονικό

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 26/3 από το νοσοκομείο του Πύργου στο Καραμανδάνειο, με οστεομυελίτιδα, παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι, καθώς και σημάδια στο σωματάκι του που παραπέμπουν σε καψίματα και δαγκώματα.

Όλα άρχισαν στα μέσα Μαρτίου όταν μία γυναίκα είδε τη μητέρα του μαζί με το μωρό να επαιτεί. Μάλιστα, παρατήρησε πως το βρέφος έφερε τραύμα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλαβαν τη μητέρα του παιδιού για έκθεση ανηλίκου, με την ίδια αργότερα να μένει ελεύθερη μέχρι να δικαστεί.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου, όπου διαπιστώθηκε ότι πράγματι έφερε τραύμα στο πόδι. Εκεί, νοσηλεύτηκε έως και χθες Πέμπτη 26/3, αλλά τελικά αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο επειδή χρειαζόταν εξειδικευμένη ορθοπεδική φροντίδα.

Ο γιατρός που το εξέτασε διαπίστωσε ότι το παιδί έχει υποστεί κάταγμα και ότι έχει τραύματα στο δέρμα βλάβες. Αμέσως, κάλεσε τις Αρχές, έδωσε κατάθεση και τόνισε πως, κατά την εκτίμησή του, επρόκειτο για κακοποίηση.

Όπως ανέφερε ο κ. Γιαννάκος, η μητέρα του βρέφους πήγε το παιδί στο νοσοκομείο Πύργου την Παρασκευή 13 Μαρτίου, αλλά όταν οι γιατροί ξεκίνησαν την εξέταση, το πήρε και εξαφανίστηκε. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε καθώς υπήρχε κίνδυνος για το παιδί και, με εντολή εισαγγελέα, η μητέρα επέστρεψε το βρέφος στο νοσοκομείο τη Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Το παιδί νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Πύργου, και λόγω της ανάγκης για εξειδικευμένη ορθοπεδική φροντίδα, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο. Ο κ. Γιαννάκος πρόσθεσε ότι το βρέφος πάσχει από οστεομυελίτιδα, η οποία οφείλεται στην ακατάλληλη φροντίδα παλαιών καταγμάτων, ενώ φέρει εμφανή σημάδια κακοποίησης.

Τέλος, στο νοσοκομείο του Πύργου πραγματοποιήθηκε έλεγχος στη μητέρα και διαπιστώθηκε ότι είναι έγκυος, χωρίς η ίδια να το γνωρίζει.

Η μητέρα δεν πήγε οικειοθελώς το βρέφος στο νοσοκομείο, αλλά κατόπιν καταγγελίας πολίτη. Ειδικότερα, καθώς η ύποπτη έκανε επαιτία, μία γυναίκα κάλεσε την Αστυνομία όταν αντιλήφθηκε ότι το παιδί ήταν τραυματισμένο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στον Πύργο,από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας Κυλλήνης, δυο 18χρονοι ημεδαποί (άνδρας – γυναίκα), σε βάρος των οποίωνεκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης του Ανακριτή Ηλείας,για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, στις 16/03/2026,έπειτα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία βρέφος περίπου οχτώ μηνών, έφερε σοβαρό τραύμα στο πόδι, εντοπίστηκε και συνελήφθηαπό αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου και της ομάδας ΔΙΑΣ Πύργου, η κατηγορούμενη γυναίκα, μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση.

Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, όπου διαπιστώθηκε από τους ιατρούς ότι έφερε τραύμα στο πόδι, κάταγμα, καθώς και πολλαπλές δερματικές βλάβες και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του.

Κατά την εξέταση του βρέφους από ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών διαπιστώθηκε ότι έφερε παλαιά σωματική βλάβη, δήγματα προκληθέντα από άνθρωπο και εγκαύματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκανστον Ανακριτή ΠρωτοδικώνΗλείας και μετά την απολογία τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι.