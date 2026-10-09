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Πύργος: Ηλικιωμένος οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία και προσέκρουσε σε επτά αυτοκίνητα

Μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο

Πύργος: Ηλικιωμένος οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία και προσέκρουσε σε επτά αυτοκίνητα
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο ατύχημα προκάλεσε ένας ηλικιωμένος οδηγός το πρωί της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου, στην οδό Υψηλάντου στο κέντρο του Πύργου, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε διαδοχικά σε περίπου επτά οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το patrisnews, ο οδηγός φέρεται να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του. Το αυτοκίνητο ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία, προσκρούοντας σε περίπου επτά οχήματα και προκαλώντας σημαντικές φθορές.

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Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματισμένο ηλικιωμένο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, αστυνομικοί της Τροχαίας βρέθηκαν στην περιοχή, καταγράφοντας το περιστατικό και τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται, ενώ η ξαφνική αδιαθεσία που φέρεται να αισθάνθηκε ο ηλικιωμένος εξετάζεται ως πιθανή αιτία της απώλειας ελέγχου του οχήματος.

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