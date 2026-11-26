Να συναντήσει τον εισαγγελέα και να του εξηγήσει η ίδια γιατί θέλει να διακόψει την εγκυμοσύνη της ζητά η 14χρονη που παραμένει με εισαγγελική εντολή στο Νοσοκομείο Πύργου. Σύμφωνα με το «Live News» του MEGA, οι κοινωνικοί λειτουργοί που την επισκέφθηκαν διαβίβασαν το αίτημά της στην Εισαγγελία. Η θετή μητέρα της, η οποία εξακολουθεί να έχει την επιμέλεια, δηλώνει ότι αρνείται να συναινέσει.

Η θετή μητέρα υποστήριξε ότι, αν γεννηθεί το παιδί, μπορεί να φιλοξενηθεί σε ίδρυμα. «Έχουμε υπογεννητικότητα στην Ελλάδα», είπε, εξηγώντας τη στάση της. Σε προηγούμενη επικοινωνία της με το «Live News» είχε αρνηθεί τις καταγγελίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες μεγάλωνε η ανήλικη.

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Τι είπε η 14χρονη στους κοινωνικούς λειτουργούς

Στην επιστολή προς την Εισαγγελία, την οποία παρουσίασε η εκπομπή του MEGA, οι κοινωνικοί λειτουργοί καταγράφουν τους λόγους που τους έδωσε η 14χρονη. Τους είπε ότι θέλει να ολοκληρώσει το σχολείο και ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να μεγαλώσει ένα παιδί. Ζήτησε να εξηγήσει η ίδια στον εισαγγελέα την απόφασή της και τους προβληματισμούς της.

Ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Σπύρος Πολίτης, είχε δηλώσει ότι οι γιατροί έθεσαν το ενδεχόμενο διακοπής της κύησης, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία της ανήλικης και τους κινδύνους για την υγεία της. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή απόφαση επί του αιτήματος που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία.

Η αναζήτηση στέγης σε 23 δομές

Το ζήτημα του ποιος θα φροντίσει τη 14χρονη μετά την αποχώρησή της από το νοσοκομείο παραμένει ανοιχτό. Σύμφωνα με έγγραφο που παρουσίασε το «Live News», η κοινωνική λειτουργός που είχε αναλάβει την υπόθεση αναζητούσε επί δύο μήνες κατάλληλη δομή φιλοξενίας. Απευθύνθηκε σε 23 ιδρύματα και έλαβε αρνητικές απαντήσεις. Αναζήτησε επίσης λύση μέσω του μητρώου αναδόχων οικογενειών, όπου ενημερώθηκε ότι υπήρχε λίστα αναμονής.

Η υπόθεση της επιμέλειας είχε τεθεί στην Εισαγγελία ήδη από τον Ιανουάριο του 2024. Τότε, κοινωνική λειτουργός είχε εισηγηθεί την αφαίρεσή της από τη θετή μητέρα και, υπό προϋποθέσεις, τη φιλοξενία της ανήλικης σε δομή προστασίας. Η έκθεση κατέγραφε καταγγελίες για παραμέληση και βία, τις οποίες η θετή μητέρα αρνείται.