Πύργος: Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά σε ανηλίκους – Συνελήφθησαν δύο άτομα

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά σε ανήλικους στον Πύργο.

Τα μέλη της οργάνωσης διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες ακόμα και σε ανήλικους μαθητές, σε χώρους σχολείων, πάρκων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

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Συνελήφθησαν δύο μέλη της συμμορίας και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη 11 μελών, σε βάρος των οποίων υποβλήθηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, προμήθεια, αποθήκευση, επεξεργασία και διακίνηση ναρκωτικών.

Εξακριβώθηκαν τουλάχιστον 470 περιπτώσεις διακίνησης σε περισσότερους από 70 χρήστες, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να εκτιμάται στις 25.000 ευρώ.

Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, εξαρθρώθηκε συμμορία που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στον Πύργο.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν μετά από έκδοση ενταλμάτων σύλληψης του Ανακριτή Ηλείας, δύο μέλη της συμμορίας, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη έντεκα μελών της. Σε βάρος και των 13 εμπλεκομένων σχηματίστηκε και υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης συμμορίας, της προμήθειας,

αποθήκευσης, επεξεργασίας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Από την πολύμηνη και ενδελεχή αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, από τις αρχές Ιουνίου του 2025 έως και τις αρχές Απριλίου του 2026, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα – συμμορία με διακριτούς ρόλους και υποομάδες, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κυρίως κάνναβης και κοκαΐνης) στον Πύργο.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της συμμορίας σύχναζαν σε πάρκα, αθλητικούς χώρους και προαύλια σχολείων, διακινώντας ναρκωτικά ακόμα και σε ανήλικους μαθητές εντός σχολικών συγκροτημάτων.

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Συνολικά εξακριβώθηκαν τουλάχιστον 470 περιπτώσεις πώλησης ναρκωτικών σε περισσότερους από 70 χρήστες, ενώ το προσδοκώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος της συμμορίας εκτιμάται ότι ανέρχεται τουλάχιστον στις 25.000

ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, καθώς και από τις κατ’ οίκον έρευνες που διενεργήθηκαν κατόπιν παραγγελίας της Ανακρίτριας Ηλείας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

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188,7 γραμμάρια ακατέργαστης αποξηραμένης κάνναβης,

80,1 γραμμάρια κοκαΐνης,

13,7 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (πάστα),

1 αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός, 1 κροτίδα, 2 μαχαίρια και 1

αεροβόλο όπλο,

360 ευρώ,

Πλήθος συσκευών κινητής τηλεφωνίας και καρτών SIM.

Σημειώνεται ότι τέσσερα από τα μέλη της συμμορίας είχαν συλληφθεί κατά το προηγούμενο διάστημα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για επιμέρους υποθέσεις διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών, καθώς και κατοχής εκρηκτικών και όπλων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας.