Πτώση γυναίκας από τον 6ο όροφο κτιρίου στο Μοναστηράκι – Μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Τρίτης 9/6 όταν σημειώθηκε πτώση μιας γυναίκας από τον 6ο όροφο κτιρίου στο Μοναστηράκι.

Συγκεκριμένα, όλα φαίνεται να συνέβησαν στις 19:50, με την γυναίκα για λόγους που δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί να πέφτει από τον 6ο όροφο καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Αθηνάς στο Μοναστηράκι

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Άμεσα βρέθηκαν στο σημείο δυνάμεις του ΕΚΑΒ, με την τραυματία να μεταφέρεται εν ζωή στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τους για τα αίτια της πτώσης.