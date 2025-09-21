Πτώση δέντρου στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης: «Έχασα πολύ αίμα, λιποθυμούσα και έκανα εμετό» δηλώνει η τραυματίας

Από την πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, η Χριστίνα, που καθόταν με την κόρη της σε ένα από τα τραπεζοκαθίσματα του καταστήματος, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι το πρωί του Σαββάτου (20.09.2025). Η ίδια περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε: «Ίσα που είχαμε προλάβει να καθίσουμε, είχαμε πάρει τον κατάλογο και το επόμενο που θυμάμαι είναι ότι ήμουν στο ασθενοφόρο».

Όπως φαίνεται σε βίντεο, το μαγαζί ήταν γεμάτο κόσμο, ενώ περαστικοί και τουρίστες έτρεξαν να απομακρυνθούν μόλις άκουσαν τον θόρυβο. Στη συνέχεια, έσπευσαν να προσφέρουν πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, η οποία είχε χάσει τις αισθήσεις της και υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στον ώμο. «Έχασα πολύ αίμα, λιποθυμούσα και έκανα εμετό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπιστούν τα τραύματά της.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, ενώ η αστυνομία ενημέρωσε ότι το κατάστημα δεν είχε άδεια για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο σημείο. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, ενώ η τραυματίας σκέφτεται να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου.