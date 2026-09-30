Πτήση “τρόμου” της Flydubay προς το Τελ Αβίβ: Ο ένας πιλότος ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο και μαχαίρωσε τον άλλο (βίντεο)

Σήμα κινδύνου για αεροπειρατεία εξέπεμψε αεροσκάφος της Flydubay που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι – Τελ Αβίβ το πρωί της Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου, χάνοντας απότομα ύψος και αλλάζοντας ξαφνικά πορεία, κατευθυνόμενο προς τη Σαουδική Αραβία, ενώ ισραηλινά μαχητικά απογειώθηκαν προληπτικά. Τελικά, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ταμπούκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναστάτωση προκλήθηκε από άγριο καβγά μεταξύ των δύο πιλότων. Οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν λίγη ώρα μετά την προσγείωση του αεροσκάφους από επιβάτες που βρίσκονταν μέσα σε αυτό και περιέγραψαν τι συνέβη τα κρίσιμα λεπτά της πτήσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ανέβασαν στα social media βίντεο μέσα από το αεροσκάφος, όπου ακούγονται οι κραυγές των επιβατών.

Στο μεταξύ, ένας ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο N12 πως «αποφεύχθηκε μια μεγάλη καταστροφή. Υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι ο πιλότος ήθελε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει μαζί με τους επιβάτες».

🇮🇱🇦🇪✈️WATCH: Terrifying footage of the incident, recorded from a passenger window aboard the aircraft #flydubai .



– Yedioth Ahronot News.



:This incident happend because one pilot was Russian and another one is Ukrainian, both started fight in the cockpit, lol🥲🚨 https://t.co/SS9vuZEMXv pic.twitter.com/ZqyxjPreRW September 30, 2026

Μία από τις επιβάτισσες, μιλώντας σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές μέσα στην καμπίνα.

«Ακούσαμε κραυγές μέσα στο αεροπλάνο. Στη συνέχεια (επιβάτες) άνοιξαν την πόρτα του πιλοτηρίου και είδαμε αίματα. Κάποιος μαχαίρωσε τον πιλότο με ένα μικρό μαχαίρι», ανέφερε.

🇮🇱🇦🇪✈️WATCH: Terrifying footage of the incident, recorded from a passenger window aboard the aircraft #flydubai .



– Yedioth Ahronot News.



:This incident happend because one pilot was Russian and another one is Ukrainian, both started fight in the cockpit, lol🥲🚨 https://t.co/SS9vuZEMXv pic.twitter.com/ZqyxjPreRW ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 30, 2026

Όπως είπε, επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον επιτιθέμενο, ενώ κατά τη διάρκεια του περιστατικού οι επιβάτες προσεύχονταν, φοβούμενοι ότι η πτήση θα καταλήξει σε τραγωδία. «Προσευχηθήκαμε, υπήρχαν στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι Ισραηλινοί επιβάτες βοήθησαν να ακινητοποιήσουν τον ένα πιλότο μαζί με μέλη του πληρώματος. «Προσευχηθήκαμε, υπήρξαν επίσης στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από εκεί».

Israel-bound Flydubai flight diverted to Saudi Arabia https://t.co/KK3vyw0NNK ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 30, 2026

Μια άλλη γυναίκα περιέγραψε τις σκηνές τρόμου, λέγοντας: «Άρχισαν οι κραυγές στο αεροπλάνο… από επιβάτες που συνειδητοποίησαν τι συνέβαινε. Καταλαβαίνουμε ότι ένας από τους πιλότους μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, και έχασαν τον έλεγχο του αεροπλάνου. Άρχισε να πέφτει απότομα. Ήταν πολύ τρομακτικό».

Κάποιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, βάσει μαρτυριών επιβατών του αεροπλάνου, ανέφεραν ότι ο ένας πιλότος είχε ρωσική και ο άλλος ουκρανική καταγωγή, ενώ, μάλιστα, ο ένας εξ αυτών προσπάθησε να συντρίψει το αεροπλάνο και εμποδίστηκε από τον δεύτερο πιλότο, με τη βοήθεια των επιβατών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πτήση της FZ1073 της Flydubai που αναχώρησε από το Ντουμπάι κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία μέσω του εναέριου χώρου της Ιορδανίας, αφού εξέπεμψε γενικό σήμα κινδύνου. Αρκετά λεπτά αργότερα εξέπεμψε σήμα κινδύνου που υποδεικνύει πιθανή παράνομη παρέμβαση, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Το Boeing 737 εξέπεμπε εκ νέου γενικό σήμα κινδύνου προτού προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, επεσήμανε ο ιστότοπος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με αεροπειρατεία.

Η Flydubai δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει το συμβάν.

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν ένας από τους δύο πιλότους εξέπεμψε εκούσια το σήμα κινδύνου.

Ισραηλινός αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στο Reuters ότι οι πιλότοι εξέπεμψαν τα σήματα κινδύνου αφού πιάστηκαν στα χέρια.

Τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε διαβουλεύσεις σχετικά με την πτήση. Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, προέβη επίσης σε «αξιολόγηση της κατάστασης» με τον επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας και άλλους στρατιωτικούς αξιωματούχους, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Στο μεταξύ η Flydubai θα στείλει άλλο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ για να παραλάβει τους επιβάτες του Boeing 737 και να τους μεταφέρει στο Ισραήλ.

Απογειώθηκαν ισραηλινά μαχητικά

Μετά την ενεργοποίηση των σημάτων κινδύνου, οι ισραηλινές αρχές τέθηκαν σε συναγερμό. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς συγκάλεσαν έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκτιμήσεις κατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου πραγματοποίησε αξιολόγηση της κατάστασης με τη συμμετοχή του διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας, του επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών και άλλων ανώτατων αξιωματικών.

Η πρωθυπουργική υπηρεσία ανέφερε ότι «το περιστατικό βρίσκεται υπό έλεγχο» και ότι όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις εργάζονται για την ασφαλή επιστροφή των Ισραηλινών επιβατών.