Προφυλακίστηκε ο 43χρονος που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 43χρονος κατηγορούμενος που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του στο Ψυχικό, η οποία δέχτηκε περισσότερα από 100 χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος δεν απάντησε σε καμία ερώτηση, ενώ από την υπεράσπιση ζητήθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς όπως ειπώθηκε ο κατηγορούμενος κατά το παρελθόν έχει ακουσίως νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.