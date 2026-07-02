Θεσσαλονίκη: «Δεν σας φοβόμαστε» – Συγκινητικές στιγμές στο Ιπποκράτειο για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση από φίλους και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ με αφορμή τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Θεσσαλονίκη.

Όσοι βρέθηκαν στο σημείο, άφησαν στην πύλη του νοσοκομείου κεράκια και τη φωτογραφία της, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη της άτυχης γυναίκας που έχασε τη ζωή της μετά την επίθεση.

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«Μας πόνεσαν, μας πλήγωσαν, αλλά δεν τους φοβόμαστε. Σήμερα θρηνούμε μια άξια μητέρα, μια μητέρα που θα μπορούσε να είναι η μητέρα του κάθε νεοδημοκράτη σε όλη τη χώρα. Θα μπορούσε να είναι η δική μας μάνα» ανέφερε σε δηλώσεις του ο γενικός γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης για να προσθέσει:

«Δολοφονήθηκε όχι από τυφλό μίσος, όπως γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αλλά ως συνειδητή, ψυχρή επιλογή τρομοκρατών, οι οποίοι ήθελαν να εκδικηθούν τη δική μας παράταξη». «Έτσι λοιπόν, η Βάγια Νέστορα για αυτούς είναι μια παράπλευρη απώλεια, όπως κάποτε ήταν ο Θάνος Αξαρλιάν.

Έτσι λοιπόν, για αυτούς η απόπειρα δολοφονίας, όχι για έναν αλλά για τρία στελέχη μας –τον Ζήση, τον Σάββα και την Αφροδίτη–, όπως κάποτε δολοφόνησαν τον Παύλο Μπακογιάννη, είναι ο τρόπος με τον οποίον νομίζουν πως θα τρομοκρατήσουν την κοινωνία μας».

Ο ίδιος τόνισε ότι «εμείς οι απλοί νεοδημοκράτες δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να συλληφθούν οι τρομοκράτες και μέχρι οι δικαστές να τους στείλουν ακριβώς εκεί που ανήκουν: ισόβια στη φυλακή» και διεμήνυσε πως «Δεν σας φοβόμαστε. Η Νέα Δημοκρατία και οι ιδέες της δεν πεθαίνουν ποτέ».

Σύμφωνα με ThessPost.gr, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα αναμένεται να τελεστεί την επόμενη εβδομάδα στην Κοζάνη, επειδή η Αφροδίτη Νέστορα δεν μπορεί να περπατήσει. Πρέπει να ακολουθήσει αποθεραπεία και, όταν αισθανθεί καλύτερα, με τον πατέρα της θα βρεθεί στην Κοζάνη, για να πει το τελευταίο αντίο στη μητέρα της.

Στο Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα – Παίρνει εξιτήριο αύριο ο πατέρας της

Στο νοσοκομείο Παπανικολάου,το οποίο διαθέτει Μονάδα Εγκαυμάτων και Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, αναμένεται να μεταφερθεί η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο με εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια, τα οποία υπέστη κατά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε, χθες τα ξημερώματα, στην περιοχή της Ανάληψης.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην Πνευμονολογική Κλινική του Ιπποκρατείου, λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπισε μετά τη χθεσινή βομβιστική επίθεση, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο.

Επίσης, στην ίδια Κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενοίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η επίθεση, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο.

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Εξιτήριο από την Πνευμονολογική Κλινική πήρε η τέταρτη ένοικος, η οποία όμως μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκρατείου, λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.