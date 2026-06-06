Καλαμάτα: Στον ανακριτή ο 41χρονος συζυγοκτόνος – “Όταν ήταν έγκυος η Βασιλική την χτύπαγε στην κοιλιά και είχε χάσει δύο παιδιά” λέει θεία της 39χρονης

Τις πόρτες του ανακριτή, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, πέρασε στις 10:30 το πρωί του Σαββάτου 6 Ιουνίου ο 41χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα.

Στο επίκεντρο των Αρχών βρίσκεται τόσο το σκηνικό του εγκλήματος που φαίνεται πως σκηνοθετήθηκε από τον δράστη όσο και η εμμονή που είχε με το θύμα, φτάνοντας στο σημείο να την παρακολουθεί.

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Κατά την έρευνα που έγινε στο μοιραίο σπίτι του ζευγαριού στην Καλαμάτα, βρέθηκε σκληρός δίσκος με ηχητικές καταγραφές της συζύγου του διάρκειας άνω της μίας ώρας, γεγονός που αποτυπώνει την ελεγκτική συμπεριφορά του δράστη. Ο 41χρονος φέρεται να παρακολουθούσε τη σύζυγό του, τοποθετώντας συσκευές GPS σε όχημα και κινητά τηλέφωνα, ενώ χρησιμοποιούσε και κάμερες σε χώρους όπου εκείνη κινούνταν.

Υπενθυμίζεται ότι το θύμα δέχθηκε τουλάχιστον 45 μαχαιριές, αποδεικνύοντας την σφοδρότητα της επίθεσης που δέχθηκε από τον σύζυγό της.

«Όταν ήταν έγκυος την χτύπαγε στην κοιλιά, είχε χάσει δύο παιδιά»

Όπως αποκάλυψε η θεία της 39χρονης, ο 41χρονος κακοποιούσε συστηματικά την Βασιλική και τη χτυπούσε ακόμα και όταν ήταν έγκυος, με αποτέλεσμα να χάσει δύο παιδιά

«Αυτό δεν το ήξερα εγώ παιδί μου, δεν το ήξερα. Κι αν κακοποιούσε τη γυναίκα του αυτός, γιατί θα του είχα βγάλει το μάτι. Ξέρω όμως ότι τη ζήλευε πολύ αυτός. Μου το ‘χε πει κι η μαμά της που κουβεντιάζαμε καμιά φορά, μου το ‘χε πει και η αδερφή της. Εν τω μεταξύ βγαίνει ο πατέρας του, και λέει τις βλακείες του. Μέχρι το νοίκι του πληρώνανε, και πήγαινε η συννυφάδα μου το φαΐ στην κατσαρόλα να φάει αυτός, και το παιδί της το χτύπαγε. Το καθίκι. Και μετά βγαίνει ο ίδιος ο πατέρας, «δε το ‘ξερα’ λέει, ‘δε το ΄ξερα’» Τι δεν ήξερες ρε ηλίθιε; Δεν τα ΄βλεπες τόσα χρόνια που χτύπαγε το παιδί;», είπε η θεία της 39χρονης στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega.

Για το γιατί δεν ζήτησε βοήθεια η 39χρονη ή δεν της παρασχέθηκε στήριξη: «Είχαμε χαθεί. Όταν έφυγε από το σπίτι, όταν πέθαναν γονείς της και έφυγε από το σπίτι και η Βασιλική, χαθήκαμε μετά. Δεν έβγαινε και το κοριτσάκι καθόλου έξω για να μπορέσω να το συναντήσω κάπου. Δεν σήκωνε το τηλέφωνο. Την είχε αποκόψει από όλους. Γιατί αν ερχότανε σε μένα και τα έλεγε, εγώ θα την βοηθούσα. Ντρεπότανε να έρθει να μου πει και επειδή τον ήξερε ότι αγριεύω με το παραμικρό, δεν έλεγε τίποτα»

Και συνέχισε η θεία της άτυχης κοπέλας: «Την είχε δει η μάνα της χτυπημένη. Τη χτύπαγε στην κοιλιά, κι η Βασιλική έχει χάσει δυο παιδιά. την χτύπαγε στην κοιλιά και έχανε τα παιδιά. Έγκυος που ήτανε σε αγόρια, τη χτύπαγε κι έχασε τα παιδιά. Είχε μείνει έγκυος πάλι δυο φορές, και τα ‘χε χάσει. Και μου το ‘λεγε η μάνα της, έλεγα “πώς πάει η Βασούλα;”, “το ‘χασε” μου λέει “το παιδί”. Και το άλλο, δύο».

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Για την οικογένεια του δράστη: «Τι να πει τώρα; Ότι ο γιος του τη σκότωσε; Τι να πούνε γι’ αυτό; Εδώ αυτοί δεν πήγανε ούτε στην κηδεία. Έψαχνα… ανάμεσα στον κόσμο. Έτσι και τους έβρισκα μέσα στον κόσμο, θα μας είχανε γράψει οι εφημερίδες. Θα τους πέταγα με κλωτσιές έξω. Και άκουσα… που λέγε, ‘θα πληρώσουμε εμείς την κηδεία’. Τι να πληρώσεις ρε ηλίθιε την κηδεία; Να πληρώσεις! Τη σκότωσε το παιδί σου. Κοίτα να βοηθήσεις τα εγγόνια σου τώρα που θα πάνε σε ιδρύματα».

Για τα παιδιά της οικογένειας: «Το κοριτσάκι το μεγάλο έλεγε στο σχολείο στα παιδιά ότι “δεν μπορώ να ακούω τις φωνές τους, ότι ο μπαμπάς μου βαράει τη μαμά μου”. Τα έλεγε το παιδί, μου το ‘πανε μανάδες, που πηγαίναν τα παιδιά στο σχολείο μαζί. Έλεγε να τα πάρει η Ν. Τώρα δεν ξέρω αν θα της τα δώσουνε. Εκείνη τα λατρεύει. Τα έχει βαφτίσει και τα δύο. Τα αγαπάει, θα προσπαθήσει να τα πάρει».

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«Έμαθα ότι το παιδί το μεγάλο το ‘πε, ότι η μαμά πέθανε. Δεν ξέρει όμως πώς πέθανε. Έμαθε το παιδί ότι η μαμά του πέθανε, αλλά δεν τους έχουνε πει με ποιον τρόπο πέθανε», ανέφερε, ενώ για το εάν τα παιδιά κατάλαβαν κάτι το μοιραίο βράδυ.

«Εγώ λέω ότι τα καταλάβανε γιατί τα παιδιά ήτανε μέσα. Αφού φωνάζανε, ακούγανε δίπλα φωνές. Μία κυρία στην κηδεία έλεγε “άκουγα τις φωνές, άκουγα το ξύλο, τη βοήθεια”. Και της είπα: “Και δεν παίρνεις εσύ ένα τηλέφωνο την αστυνομία;” και μου απάντησε “Α για να μπλέξουμε;”. “Να μπλέξεις” της λέω. Άφησες δυο παιδιά ορφανά. Εάν η Βασιλική ερχόταν σε μένα, εγώ θα τη βοήθαγα. Και δουλειά θα της έβρισκα και τα παιδιά θα βοήθαγα να πηγαίνουν σχολείο, κι όλα. Δεν ήρθε να με ζητήσει. Γι’ αυτό κλαίω. Γιατί μπορούσα να τη βοηθήσω».

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Για την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που αναμένεται να ζητήσει ο καθ΄ομολογίαν δράστης: «Να τον βγάλουν ψυχοπαθή για να γλιτώσει; Ας πάει, αν νομίζει ο δικηγόρος ότι πρέπει να το κάνει αυτό».

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα ακούγονταν συχνοί καβγάδες, ενώ υπάρχουν αναφορές και για περιστατικά σωματικής βίας.

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Λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία, περαστικοί είχαν καλέσει την αστυνομία, καθώς –όπως ανέφεραν– «νόμιζαν ότι σφάζουν μια γυναίκα». Ωστόσο, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το διαμέρισμα από το οποίο προέρχονταν οι φωνές.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να αλλάζει εκδοχές ως προς τα γεγονότα, υποστηρίζοντας αρχικά ότι δέχθηκε επίθεση και στη συνέχεια ότι προηγήθηκε καβγάς, επιχειρώντας να επικαλεστεί κατάσταση «εν βρασμώ ψυχής».

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες, συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι πρόκειται για προμελετημένη πράξη.

«Σκηνοθετημένα τα γεγονότα»

Ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, υποστήριξε ότι τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα καταδεικνύουν προσπάθεια σκηνοθέτησης από τον δράστη, η οποία –όπως είπε– ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή.

«Τα στοιχεία που σκηνοθέτησε έδειχναν από την αρχή ότι είναι σκηνοθετημένα και δεν είναι πραγματικά γεγονότα», ανέφερε, εξηγώντας ότι η τοποθέτηση του μαχαιριού στο αριστερό χέρι του θύματος –το οποίο ήταν και το πιο αδύναμο– σε συνδυασμό με τα σοβαρά τραύματα που είχε δεχθεί, καθιστούσαν αδύνατη την εκδοχή αυτοάμυνας.

Αναφέρθηκε και στα ευρήματα των αρχών, όπως ο σκληρός δίσκος και οι καταγραφές, σχολιάζοντας ότι «δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε εμμονή», ενώ εκτίμησε ότι ενδέχεται να προκύψουν και νέα στοιχεία από τις ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν κατασχεθεί.

Όπως είπε, η γυναίκα φέρεται να δεχόταν πιέσεις και εκφοβισμό, με τον δράστη να την απειλεί ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της αν αποχωρήσει από τη σχέση.

«Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατηγορούμε το θύμα. Πρέπει να το εμψυχώσουμε, να το συμβουλεύουμε και να παρεμβαίνουμε όπου υπάρχει γνώση τέτοιων περιστατικών, ώστε να ενημερώνεται η αστυνομία», κατέληξε.

Παραμένουν στο νοσοκομείο τα παιδιά

Στην κατάσταση των δύο ανήλικων παιδιών της γυναίκας που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, περιγράφοντας μια εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα τόσο για τα ίδια όσο και για το σύστημα πρόνοιας.

Δήλωσε πως τα δύο παιδιά συνεχίζουν και νοσηλεύονται σε παιδιατρική κλινική, όπου λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα παιδιά δεν έχουν πλήρη εικόνα για το τι έχει συμβεί.

«Τους έχουν πει ότι υπήρξε ατύχημα στη μητέρα τους», ανέφερε προσθέτοντας ότι η αλήθεια θα πρέπει να αποκαλυφθεί σταδιακά, με τη βοήθεια ειδικών.

Το κρίσιμο ερώτημα αφορά πλέον το μέλλον των παιδιών, καθώς εξετάζεται από τις εισαγγελικές αρχές το ενδεχόμενο ανάθεσης της επιμέλειας σε συγγενικό πρόσωπο.

Η θεία των παιδιών –η οποία θεωρείται από τον ίδιο κατάλληλη– δεν φαίνεται να μπορεί να αναλάβει την επιμέλεια λόγω οικονομικών δυσκολιών και επαγγελματικών υποχρεώσεων, καθώς εργάζεται εποχικά εκτός Καλαμάτας.

Παράλληλα, εξετάζεται η πιθανότητα ανάληψης της επιμέλειας από τους παππούδες από την πλευρά του πατέρα, με τον Μιχάλη Γιαννακό να εκφράζει επιφυλάξεις για μια τέτοια εξέλιξη.

Σε περίπτωση που δεν βρεθεί κατάλληλο συγγενικό περιβάλλον, τα παιδιά ενδέχεται να μεταφερθούν σε προνοιακή δομή.