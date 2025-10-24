Προφυλακιστέος ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

Προφυλακιστέος, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε ο 18χρονος που παραδέχθηκε τη δολοφονία της μητέρας του, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινωνία των Τρικάλων.

Ο νεαρός απολογήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο οικογενειακό τους σπίτι την περασμένη Τρίτη. Μετά την απολογία του, οι συνήγοροί του, Νικόλαος Κ. Μίστρας και Νικόλαος Αθ. Αλεξίου, κατέθεσαν αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης σε δημόσιο ψυχιατρικό ίδρυμα, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως τόνισαν, η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για να αποσαφηνιστούν οι πραγματικές συνθήκες και τα βαθύτερα αίτια της τραγωδίας.

Η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται, ενώ αναμένεται η απόφαση σχετικά με τη διεξαγωγή της ψυχιατρικής εξέτασης.