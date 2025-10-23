Μητροκτονία στα Τρίκαλα: “Ήταν προβληματισμένη και έλεγε ‘πρέπει να βρω τρόπο να βοηθήσω το παιδί μου’” – Τι λέει φίλη της 54χρονης

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του θανάτου της 54χρονης από τα χέρια του ίδιου του γιου της στα Τρίκαλα καθώς ο 18χρονος ετοιμάζει την απολογία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA, η 54χρονη ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένη όσον αφορά για τη σχέση που είχε με τα παιδιά της. Φίλης της, μιλώντας στην ίδια εκπομπή την χαρακτήρισε ως αξιοπρεπή μητέρα που πάσχιζε για τα παιδιά της.

«Γνωρίζαμε τα προβλήματα που υπήρχαν και είχαν δημιουργηθεί από τη λύση του γάμου της. Τη συμβουλεύαμε, ήταν πολύ προβληματισμένη σχετικά με τη διαχείριση των θεμάτων με τα παιδιά. Μέσα σε έναν γάμο τα προβλήματα των γονιών δεν αφορούν τα παιδιά, θα πρέπει να απασχολούν μόνο τους γονείς. Θα έπρεπε να υπάρχει εξ αρχής διαφορετική στάση από τους γονείς για τα ζητήματα που αφορούν τα παιδιά», είπε η φίλη της 54χρονης.

«Έχουν ακουστεί διάφορα για την προσωπικότητα αυτής της γυναίκας και έχουν ακουστεί και ψεύδη, που το κοντινό της περιβάλλον, όσοι την αγαπάμε, δεν μπορούμε να ανεχτούμε. Ήταν μία σωστή μητέρα, αξιοπρεπέστατη, μία μητέρα που πάσχιζε για τα παιδιά της.

Το παιδί είχε να την επισκεφτεί δύο χρόνια. Ήταν προβληματισμένη πάρα πολύ και έλεγε ‘πρέπει να βρω τρόπο να βοηθήσω το παιδί μου’. Έτρεχε σε ψυχολόγους, σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, γιατί αυτός της έλεγε ότι θέλει να κάνει κάτι, ότι “δεν μου αρέσει αυτή η δουλειά, θέλω να με βοηθήσεις”. Η 54χρονη έψαχνε τρόπους κι έλεγε πως “ότι και να κάνω δικαστικά, δεν μπορώ να ανακτήσω την επικοινωνία με τα παιδιά μου”».

Ο δικηγόρος του 18χρονου τόνισε, σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ότι ο καθ’ ομολογίαν δράστης του μικρού χωριού των Τρικάλων δεν έχει παραδεχθεί πως σχεδίαζε το έγκλημα ή ότι ήθελε να σκοτώσει την μητέρα του. Στο μόνο που επιμένει, -αυτά φέρεται να ήταν και τα πρώτα του λόγια κατά τη σύλληψή του- είναι ότι δεχόταν bullying από την παρέα της, πιθανόν επειδή οι γονείς του ήταν χωρισμένοι.

Τρίκαλα: Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 18χρονος

Προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής έλαβε ο 18χρονος που σκότωσε την μητέρα του πνίγοντας την με πετσέτα του μπάνιου στα Τρίκαλα.

Στον 18χρονο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

Όπως προέκυψε και από την ιατροδικαστική έκθεση, ο 18χρονος στην περιοχή Φλαμούλι στα Τρίκαλα ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει τη μητέρα του.

Ο 18χρονος μητροκτόνος, που έπνιξε την 54χρονη με μία πετσέτα την Τρίτη 21/10 στο σπίτι της, αμέσως μετά το έγκλημα τηλεφώνησε στην Αστυνομία.

Στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του, λέγοντας πως μάλωναν συχνά και δεν είχαν καλές σχέσεις.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, χθες την ώρα που έβλεπε με τη μητέρα του τηλεόραση και χωρίς να έχει συμβεί μεταξύ τους κάτι συγκεκριμένο, πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα, την τύλιξε γύρω από τον λαιμό της και την έπνιξε.

Μητροκτονία στα Τρίκαλα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης

Σήμερα το πρωί διενεργήθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας η νεκροψία- νεκροτομή στην σορό της 54χρονης και τα αποτελέσματα είναι σοκαριστικά.

Η νεκροψία-νεκροτομή επιβεβαιώνει πως ο θάνατος της άτυχης γυναίκας επήλθε από στραγγαλισμό ενώ το αίμα που βρέθηκε στα αυτιά και τα μάτια, δείχνουν την δύναμη που ασκήθηκε από τον 18χρονο, ο οποίος κράτησε πολύ σφιχτά την πετσέτα γύρω από το λαιμό της μητέρας του για αρκετά λεπτά, προτού αυτή ξεψυχήσει.

Ο μητροκτόνος ζούσε μαζί με τον πατέρα του μετά τον χωρισμό του ζευγαριού και επισκεπτόταν τακτικά τη μητέρα του με την οποία όμως καβγάδιζε συχνά. Συγγενείς του αλλά και γείτονες της μητέρας του κάνουν λόγο για ένα ήσυχο παιδί που σπούδαζε και εργαζόταν, ωστόσο οι σχέσεις με τη μητέρα του ήταν δύσκολες.