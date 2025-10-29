Πρέβεζα: Βίντεο δείχνει ταφή τόνων ζωικών αποβλήτων κοντά στον Λούρο ποταμό

Στην περιοχή της Πρέβεζας καταγράφηκε μεγάλη περιβαλλοντική ρύπανση, καθώς εντοπίστηκε ταφή τόνων ζωικών αποβλήτων σε αυλή εταιρείας.

Βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ δείχνει εκσκαφείς να ανοίγουν τάφρους και να θάβουν μέσα ψάρια, κοτόπουλα και χαλασμένα κρέατα. Τρεις άτομα έχουν ήδη συλληφθεί για την παράνομη αυτή ενέργεια.

Συγκεκριμένα πρόκειται για απόβλητα που μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα με κατεψυγμένα προϊόντα.

Ταυτοποιήθηκαν 12 ακόμη άτομα, όπου σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ.