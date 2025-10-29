Συναγερμός στην Πρέβεζα: Απόβλητα από την Κέρκυρα θάφτηκαν παράνομα δίπλα στον ποταμό Λούρο

Σε περιοχή του Λούρου στη Πρέβεζα έχει προκληθεί μεγάλη περιβαλλοντική ρύπανση από απόβλητα που μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα.

Συγκεκριμένα πρόκειται για απόβλητα που μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα με κατεψυγμένα προϊόντα. Τρία άτομα ηλικίας 28, 46 και 64 ετών, συνελήφθησαν για την υπόθεση, ενώ ταυτοποιήθηκαν 12 ακόμη άτομα, όπου σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ.

8 φορτηγά με απόβλητα έφτασαν στην Φιλιππιάδα

Σημειώνεται ότι την περασμένη Παρασκευή, οκτώ φορτηγά έφτασαν από την Κέρκυρα στη Φιλιππιάδα και ξεφόρτωσαν σε μονάδα αποτέφρωσης τα απόβλητα.

Πρόκειται για κρέατα, ψάρια, συσκευασμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, πλαστικά και άλλα υλικά τα ήταν μέσα στο κατάστημα που κάηκε ολοσχερώς, απορρίφθηκαν και ενταφιάστηκαν στο προαύλιο της εταιρείας, χωρίς καμία αδειοδότηση ή τήρηση περιβαλλοντικών κανόνων.

Ο χώρος βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Λούρο και υπολογίζεται ότι ενταφιάστηκαν παράνομα πάνω από 200 τόνοι ζωικών υπολειμμάτων. Ο ιδιωτικός χώρος είναι υπό συνεχή αστυνομική επιτήρηση και πλήρη αποκλεισμό.

