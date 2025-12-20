Πώς δρούσε το κύκλωμα με τους ανήλικους διακινητές ναρκωτικών σε σχολεία – Υπέβαλαν σε βασανιστήρια εκείνους που δεν τηρούσαν τους «κανόνες πειθαρχίας» (Βίντεο)

Σοκάρουν προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη δράση οργανωμένου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε επεκτείνει τη δραστηριότητά του ακόμη και εντός σχολικών συγκροτημάτων.

Τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι η οργάνωση λειτουργούσε με αυστηρούς εσωτερικούς κανόνες, ενώ η παραβίασή τους επέφερε χρηματικές «ποινές» και πράξεις βίας σε βάρος μελών που δεν συμμορφώνονταν.

Η εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων.

Κατά την επιχείρηση, που έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου σε περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν 12 άτομα, ηλικίας από 15 έως 56 ετών, μεταξύ των οποίων ο φερόμενος αρχηγός και ο υπαρχηγός της οργάνωσης. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη επτά άτομα, τα οποία αναζητούνται.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται έξι μαθητές, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό για τη διείσδυση της εγκληματικής δράσης στον σχολικό χώρο.

Σε βάρος όλων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Επιπλέον, συνελήφθησαν πέντε γονείς ανηλίκων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας.

Η ιεραρχική δομή και οι ρόλοι των μελών του κυκλώματος

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, η οργάνωση είχε συσταθεί από τον Οκτώβριο και λειτουργούσε με σαφή ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους.

Στην κορυφή βρισκόταν ο αρχηγός, ο οποίος είχε τον πλήρη έλεγχο της δράσης, δίνοντας εντολές και χαράσσοντας τη στρατηγική. Υπό την καθοδήγησή του δρούσαν δύο επιχειρησιακές ομάδες, υπεύθυνες για τις αγοραπωλησίες ναρκωτικών.

Δεύτερος στην ιεραρχία ήταν ο υπαρχηγός, 19 ετών, γνωστός με το προσωνύμιο «κοντός», ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε την κατοικία του ως χώρο αποθήκευσης των ουσιών. Υπό την εποπτεία του λειτουργούσε ομάδα διανομής, με σημείο συνάντησης πάρκο στην περιοχή των Πατησίων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέλος της ίδιας ομάδας είχε αναλάβει και τη διακίνηση ναρκωτικών εντός γηπέδου ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια αγώνων.

Διακίνηση ακόμη και σε σχολικές δραστηριότητες

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δύο ανήλικα μέλη της οργάνωσης μετέφεραν ναρκωτικές ουσίες κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στα Χανιά. Από την έρευνα έχουν μέχρι στιγμής καταγραφεί περισσότερες από 260 αγοραπωλησίες, κυρίως στις περιοχές Νέας Χαλκηδόνας, Άνω Πατησίων και Νέας Φιλαδέλφειας, πολλές εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν εντός ή πέριξ σχολικών χώρων.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι η οργάνωση λειτουργούσε με αυστηρή πειθαρχία, ενώ σε περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων επιβάλλονταν κυρώσεις, που περιλάμβαναν και πράξεις σωματικής βίας.

Οι κατασχέσεις και τα επόμενα βήματα

Κατά τις έρευνες στους χώρους που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα, κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, χρηματικό ποσό ύψους 4.845 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, σιδερογροθιά, καθώς και πιστόλι τύπου ρέπλικα με γεμιστήρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον πλήρη εντοπισμό και την εξάρθρωση του δικτύου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων, οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διακινούσαν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης ακόμα και εντός σχολικών συγκροτημάτων.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 18-12-2025 σε περιοχές της Αττικής, 12 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός, ηλικίας από 15 έως 56 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται 7 επιπλέον μέλη.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες με συνακόλουθη την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ακόμα, συνελήφθησαν 5 άτομα, ασκούντες τη γονική μέριμνα των ανηλίκων δραστών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας του Τμήματος Άμεσης επέμβασης Ναρκωτικών και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφορικών δεδομένων και στοιχείων προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τη δομή και τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, αυτή ήταν ιεραρχικά δομημένη, με επικεφαλής αρχηγό και υπαρχηγό, στους οποίους υπάγονταν τρεις διακριτές επιχειρησιακές ομάδες.

Πιο συγκεκριμένα, ο αρχηγός ασκούσε τον πλήρη έλεγχο στις δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης, δίνοντας εντολές και χαράσσοντας την επιχειρησιακή στρατηγική της. Σε αυτόν υπάγονταν δύο ομάδες τα μέλη των οποίων συνεργάζονταν στενά μαζί του και ήταν επιφορτισμένα με την πραγματοποίηση των αγοραπωλησιών ναρκωτικών ουσιών.

Επόμενος στην ιεραρχία της οργάνωσης ήταν ο υπαρχηγός, ο οποίος χρησιμοποιούσε την οικία του ως κεντρικό χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών «καβάτζα». Σε αυτόν υπαγόταν έτερη ομάδα τα μέλη της οποίας ήταν επιφορτισμένα με τη διανομή των ναρκωτικών ουσιών στα κατώτερα μέλη, σύμφωνα με το σχέδιο κατανομής που είχε αναπτύξει ο αρχηγός, που λάμβανε χώρα σε πάρκο στην περιοχή των Πατησίων.

Επιπλέον, μέλος της εν λόγω ομάδας ήταν υπεύθυνο για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών εντός γηπέδου ποδοσφαίρου, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης της οργάνωσης αποτελεί το γεγονός ότι 2 ανήλικα μέλη της μετέφεραν ναρκωτικές ουσίες κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην περιοχή των Χανίων».