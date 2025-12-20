Κύκλωμα με ανήλικους μαθητές διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο των βορείων προαστίων – Συνελήφθησαν 12 άτομα

Στην εξάρθρωση κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στα βόρεια προάστια προχώρησε η αστυνομία, συλλαμβάνοντας 12 άτομα, 6 εκ των οποίων ήταν ανήλικοι μαθητές.

Το κύκλωμα πωλούσε κοκαΐνη και χασίς ακόμη και στις εκδρομές που έκαναν οι μαθητές. Από την έρευνα που έγινε αποκαλύφθηκε πως οι δράστες είχαν κάνει τουλάχιστον 200 αγοραπωλησίες ναρκωτικών, με τις περισσότερες από αυτές να γίνονται μέσα στο σχολείο των βορείων προαστίων.

Από την έρευνα αποδείχθηκε επίσης πως τα ενήλικα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν τους ανήλικους για να προωθούν τα ναρκωτικά μέσα στο σχολείο.

Για να καλύψουν τα ίχνη τους μάλιστα χρησιμοποιούσαν «καβάντζες» και αποθηκευτικούς χώρους ώστε να κρύβουν τα ναρκωτικά.

Η δράση του κυκλώματος δεν περιοριζόταν μόνο στο συγκεκριμένο σχολείο, αλλά και σε πλατείες και δημόσιους χώρους.