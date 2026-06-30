ΠΑΣΟΚ: “ΕΛΛΑΔΑ 2.0 και Ταμείο Ανάκαμψης: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε τη λειψυδρία”

Το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι το αντικείμενο του πρώτου σποτ στη σειρά «Ελλάδα 2.0: Η μεγάλη χαμένη εθνική ευκαιρία» που εγκαινιάζει σήμερα το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με την προβολή του σχετικού βίντεο.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του κόμματος «λίγα προβλήματα απειλούν την ανθεκτικότητα της Ελλάδας όσο η λειψυδρία». Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι «η έλλειψη νερού αποτελεί μείζονα πρόκληση για τον αγρότη, τον πολίτη και το μέλλον της χώρας» και πως «τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν, αυτονόητα, μία χρυσή ευκαιρία να θωρακίσουμε την κοινωνία μας και τις προοπτικές της απέναντι στο πρόβλημα», όμως «δεν έγινε». Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «είναι αδιανόητη η έλλειψη προνοητικότητας, η απουσία σχεδιασμού και η ανικανότητα της κυβέρνησης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατόπιν αυτών τονίζεται στην ανακοίνωση ότι «το πρώτο σποτ του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στη σειρά ”Ελλάδα 2.0: Η μεγάλη χαμένη εθνική ευκαιρία” είναι σχεδόν αυτονόητο ότι έπρεπε να αφορά την λειψυδρία». «Είναι πράγματα για τα οποία δεν θα ακούσετε ποτέ να μιλάει η κυβέρνηση. Μιλάμε όμως εμείς», αναφέρεται, ενώ παρατίθεται ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος του σποτ (https://www.youtube.com/watch?v=Bny-xaCOfhY).