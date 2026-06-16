Τήνος και Αλόννησος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας

Η Τήνος και η Αλόννησος κηρύσσονται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για τους επόμενους τρεις μήνες, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Έπειτα από σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής εκδόθηκε η απόφαση για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας που “χτυπά” την Τήνο και την Αλόννησο.

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Επίσης, με την ίδια απόφαση για τρεις επιπλέον μήνες παρατείνεται το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στο Μεεγανήσι Λευκάδας.

Την απόφαση αυτή υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.