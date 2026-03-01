Πορεία έξω από την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα για την επίθεση στο Ιράν (Εικόνες)

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται διαμαρτυρία έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία δεκάδες πολίτες κρατούν πανό και υψώνουν τις σημαίες της Παλαιστίνης και του Ιράν, ζητώντας την προσοχή των ΗΠΑ και εναντιώνονται στον «πόλεμο που κήρυξε» εναντίον του Ιράν.

Από το Πάρκο Ελευθερίας ξεκίνησε η πορεία, με το κεντρικό πανό να γράφει «Σπέρνουν τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή. Έξω η Ελλάδα από τη σφαγή». ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Κυριαρχούν τα συνθήματα «Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί», «Καμιά συμμετοχή, καμία εμπλοκή, έξω το ΝΑΤΟ κι οι Αμερικανοί», «Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός». Οι διαδηλωτές μάλιστα τους αποκαλούν «φονιάδες των λαών». ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται επίσης στο σημείο για να αποτρέψουν τυχόν επιθετικές ενέργειες.