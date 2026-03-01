Η στιγμή του πλήγματος στο Χαμενεΐ – Πώς τον εντόπισε η CIA (Βίντεο)

Στο φως της δημοσιότητας έδωσαν ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις βίντεο από τη στιγμή που βομβαρδίζεται το παλάτι που διέμενε ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ το πρωί του Σαββάτου (28/02), έπειτα από πλήγμα που δέχθηκε κατά την κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ.

‼️WATCH: For the first time since the start of Operation ‘Roaring Lion’, the IAF is striking targets belonging to the Iranian terror regime in the heart of Tehran.



Over the past day, the IAF conducted large-scale strikes to establish aerial superiority and pave the path to… pic.twitter.com/DN2MkGCfWc ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 1, 2026

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από μήνες παρακολούθησης του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν από τη CIA. Σύμφωνα με τους New York Times, η αμερικανική υπηρεσία Πληροφοριών μετέφερε στο Ισραήλ εξαιρετικά αξιόπιστες και λεπτομερείς πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο Χαμενεΐ θα συμμετείχε σε μια σύσκεψη υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων το Σάββατο στην Τεχεράνη.

Την ίδια στιγμή οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών επαλήθευσαν ότι επρόκειτο να γίνει σύσκεψη στο παλάτι που διέμενε. Σύμφωνα με αμερικανική πηγή, το βράδυ του Σαββάτου αναμενόταν ο Χαμενεΐ να πραγματοποιήσει τη συνάντηση στην Τεχεράνη, ωστόσο οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες αποκάλυψαν ότι η συνάντηση θα γινόταν το πρωί. Έτσι η Ουάσινγκτον και το Τελ Αβιβ αποφάσισαν να επισπεύσουν το πλήγμα για την εξόντωση του.

Η ισραηλινή υπηρεσία Πληροφοριών εντόπισε ταυτόχρονα πολλές συναντήσεις υψηλού επιπέδου, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση της επιχείρησης. Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Channel 12, περίπου 30 βόμβες εκτοξεύθηκαν στο συγκρότημα όπου βρισκόταν ο Χαμενεΐ, ο οποίος, όπως αναφέρεται, βρισκόταν σε υπόγειο καταφύγιο την ώρα της επίθεσης.

Έχασαν τη ζωή τους η κόρη, ο γαμπρός, η εγγονή του και κορυφαίοι αξιωματούχοι

Πέρα από τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του.

Την ίδια στιγμή το Ιράν επιβεβαίωσε ότι σκοτώθηκαν ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης στρατηγός Μοχάμαντ Πακπούρ, ο υποστράτηγος Σαγίντ Αμπντολραχίμ Μουσαβί, Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων και ο ναύαρχος Αλί Σαμχανί, Σύμβουλος του Ανώτατου Διοικητή και Γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας.

#BREAKING: Iran’s defense minister Aziz Nasirzadeh and Abdul Rahim Mousavi, chief of staff of Iran’s armed forces, were confirmed killed – state media pic.twitter.com/0ssS9aoP3v ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 1, 2026

Ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση του επιβεβαίωσε ότι σκοτώθηκαν «πολλοί ηγέτες» που συνδέονταν με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ιρανικά μέσα ανέφεραν 201 νεκρούς και 747 τραυματίες από τα αρχικά πλήγματα, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 100 παιδιά σε σχολείο.

Τραμπ: «Ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην Ιστορία είναι νεκρός»

Ο Χαμενεΐ έχασε τη ζωή του στο πρώτο κύμα των επιθέσεων το πρωί του Σαββάτου. Οι πρώτες φήμες για τον θάνατό του άρχισαν να διαδίδονται γρήγορα. Δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν ότι το παλάτι του είχε καταστραφεί, ενώ από την αρχή των επιθέσεων δεν υπήρξε καμία δημόσια εμφάνιση του Χαμενεΐ.

Κανείς δεν γνώριζε τι είχε γίνει μέχρι που ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανακοίνωση: «Ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην Ιστορία είναι νεκρός», έγραψε στο Truth Social. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Χαμενεΐ εντοπίστηκε σε συνεργασία με το Ισραήλ μέσω «εξαιρετικά εξελιγμένων συστημάτων πληροφοριών». Στόχος της επιχείρησης είναι η αλλαγή καθεστώτος. Όπως είπε, είναι «η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να πάρει πίσω τη χώρα του». Πρόσθεσε ότι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης και των σωμάτων ασφαλείας «δεν θέλουν πλέον να πολεμήσουν». Παράλληλα, ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η σορός του ανακτήθηκε.

Η ιρανική τηλεόραση επιβεβαίωσε την είδηση λίγο αργότερα. Ο παρουσιαστής με δάκρυα στα μάτια ανακοίνωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ λέγοντας: «Ήπιε το γλυκό και αγνό ποτήρι του μαρτυρίου και ενώθηκε με το Ύψιστο Ουράνιο Βασίλειο».

Ο παρουσιαστής διάβασε την ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, που μεταξύ άλλων αναφέρει, σύμφωνα με μετάφραση του Reuters.

Πένθος 40 ημερών στο Ιράν

Τα ξημερώματα της Κυριακής (01/03), τα ιρανικά κρατικά ημιεπίσημα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι κατά τη διάρκεια πλήγματος στην Τεχεράνη σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολά Αλί Χαμενεϊ. Λίγο αργότερα την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε και η ιρανική κυβέρνηση, η οποία κήρυξε 40 ημέρες δημόσιου πένθους και 7 ημέρες αργίας.

People in Iran mourn following the official announcement of the martyrdom of Grand Ayatollah Imam Khamenei. pic.twitter.com/LkuovUVitR— Tehran Times (@TehranTimes79) March 1, 2026

Από την άλλη, χιλιάδες κόσμος συγκεντρώθηκε σε πλατείες και ιερούς τόπους σε Τεχεράνη και Μασχάντ για να τιμήσουν τον ηγέτη, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε 40ήμερη επίσημη περίοδο πένθους.

Η διαδοχή

Όπως αναφέρει το ιρανικό Σύνταγμα, για την επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη θα πρέπει να συνεδριάσει η Συνέλευση των Ειδικών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αναλυτών οι Φρουροί της Επανάστασης ενδέχεται να επιχειρήσουν συγκέντρωση εξουσίας.

Ο Λαριτζάνι, στενός σύμβουλος του Χαμενεΐ, δήλωσε ότι σύντομα θα δημιουργηθεί μια μεταβατική ηγετική ομάδα, η οποία θα περιλαμβάνει τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, τον επικεφαλής της Δικαιοσύνης Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ, καθώς και έναν ακόμη ανώτατο αξιωματούχο.

Συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή

Σημαντική επιτυχία της κοινής επιχείρησης ΗΠΑ – Ισραήλ θεωρείται ο θάνατος του Χαμενεΐ, η οποία ξεκίνησε με εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές σε όλη τη χώρα, βυθίζοντας τη Μέση Ανατολή σε νέα περιφερειακή σύγκρουση αβέβαιης διάρκειας.

Νέο κύμα επιθέσεων κατά ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων και συστημάτων αεράμυνας ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός. Συγκεκριμένα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) ανέφερε ότι προχωρά σε «ταχεία και αποφασιστική δράση».

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα πλήγματα αποφασίστηκαν λόγω «ανυπόφορης απειλής» από το ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα και πληροφοριών για πιθανό προληπτικό χτύπημα της Τεχεράνης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν με νέες επιθέσεις σε όλες τις αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα στην περιοχή, δηλώνοντας ότι τα αντίποινα θα συνεχιστούν μέχρι «ο εχθρός ηττηθεί αποφασιστικά». Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές και drone επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγείου του 5ου Στόλου στο Μπαχρέιν, καθώς και σε στόχους στο Ισραήλ και σε άλλες χώρες του Κόλπου.

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έφτασε η διπλωματική σύγκρουση του Ισραήλ και των ΗΠΑ με το Ιράν. Ότι η ενέργεια ήταν νόμιμη υποστήριξε ο Αμερικανός πρέσβης, ενώ ο Ιρανός πρέσβης τη χαρακτήρισε «έγκλημα πολέμου». Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε σε άμεση παύση των επιθέσεων και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας για ευρύτερη σύγκρουση με σοβαρές συνέπειες για αμάχους και περιφερειακή σταθερότητα.