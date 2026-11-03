Κατερίνη: Προθεσμία για Πέμπτη και Παρασκευή πήραν οι 11 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα στην Πολεοδομία

Προθεσμία για την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου και την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου πήραν οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος της Πολεοδομίας στην Κατερίνη, προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι, ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν τέσσερις υπάλληλοι της πολεοδομίας και επτά ιδιώτες τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες.

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Εκτός από τους συγκεκριμένους, στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 64 άτομα ανάμεσα στα οποία και υπάλληλος άλλης δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και ελεγκτής δόμησης.

Η έρευνα που οδήγησε στην επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος προκλήθηκε από καταγγελία που υποβλήθηκε. Μετά την καταγγελία διαπιστώθηκε ότι από τον περασμένο Δεκέμβριο είχε συγκροτηθεί συμμορία από υπαλλήλους που «προέβαιναν σε παράνομη ή παράτυπη έκδοση διοικητικών πράξεων ή επιτάχυναν τη διεκπεραίωσή τους, έναντι χρηματικών ή άλλων ανταλλαγμάτων».

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ οι παράνομες συναλλαγές πραγματοποιούνταν και στα γραφεία της πολεοδομίας της Κατερίνης αλλά και σε εξωτερικούς χώρους ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα χρήματα παραδίδονταν απευθείας στα γραφεία τους.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αποκαλύπτει τον ρόλο που διαδραμάτιζαν οι ιδιώτες μηχανικοί που με τις υπογραφές και τις σφραγίδες τους έδιναν νομιμοφάνεια σε τεχνικές μελέτες και τοπογραφικά που έφτιαχναν οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι της πολεοδομίας ώστε με τον τρόπο αυτό οι παράνομες αμοιβές να εμφανίζονται ως αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών μηχανικού.

Τα χρήματα παραδίδονταν κυρίως σε μετρητά, συχνά μέσα σε φακέλους, ατζέντες και άλλα αντικείμενα, ενώ στις συνεννοήσεις τους τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν χειρονομίες και κωδικοποιημένες εκφράσεις για να προσδιορίζουν το ύψος της αμοιβής τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παράδοση των χρημάτων γινόταν μέσω τρίτων προσώπων ή ακόμη και με αποστολή δεμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, με παραλήπτες συγγενικά τους πρόσωπα, ώστε να αποφεύγεται η άμεση σύνδεσή τους με τις συναλλαγές.

Τα μέλη της συμμορίας προσπαθούσαν, επίσης, να «ξεπλένουν» τα χρήματα είτε μέσω μετρητών για καθημερινές συναλλαγές και αγορές είτε μέσω τυχερών παιχνιδιών και στοιχήματος ώστε να κρύβουν την πραγματική προέλευση των χρημάτων και να τα εμφανίζουν ως νόμιμα.

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Η μέχρι στιγμής έρευνα έχει αποκαλύψει 151 παράνομες συναλλαγές από τα οποία τα μέλη του κυκλώματος πήραν ή έλαβαν 138.000 ευρώ αλλά και αντικείμενα όπως ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και έπιπλα.

Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση βρήκαν και κατάσχεσαν σε σπίτια, αυτοκίνητα, γραφεία και επαγγελματικούς χώρους 264.000 ευρώ, κάποια από τα οποία ήταν μέσα σε συνολικά 30 φακέλους, αξιόγραφα συνολικής ονομαστικής αξίας 420.000 ευρώ, 38 χρυσές λίρες Αγγλίας, 4 χρυσά νομίσματα, κοσμήματα και τιμαλφή.