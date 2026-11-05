Ράσελ Μπραντ: Ένοχος για βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις – Αντιμέτωπος με πολυετή κάθειρξη

Ένοχος για τον βιασμό μίας γυναίκας και για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος άλλων τριών κρίθηκε την Πέμπτη (5/11) ο γνωστός Βρετανός κωμικός και ηθοποιός Ράσελ Μπραντ (Russell Brand), έπειτα από δίκη τεσσάρων εβδομάδων στο δικαστήριο του Σαουθγουόρκ, στο Λονδίνο.

Ο 51χρονος πρώην σύζυγος της διάσημης Αμερικανίδας τραγουδίστριας Κέιτι Πέρι βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με πολυετή ποινή κάθειρξης, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί τη Δευτέρα.

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Το σώμα των ενόρκων τον έκρινε ένοχο για μία κατηγορία βιασμού και τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, ενώ τον απάλλαξε από δύο άλλες κατηγορίες βιασμού και μία κατηγορία απόπειρας προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ο δικαστής Τζόελ Μπίναθαν απέρριψε το αίτημα του Μπραντ να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στα κρατητήρια.

«Εντάξει, εντάξει, εντάξει» – Η αντίδρασή του μετά την καταδικαστική απόφαση

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τη δικαστική αίθουσα, ο Ράσελ Μπραντ παρέμεινε ανέκφραστος την ώρα που ανακοινώθηκε η ετυμηγορία.

Δεν έδειξε κάποια εμφανή συναισθηματική αντίδραση όταν άκουσε ότι κρίθηκε ένοχος για τέσσερα σεξουαλικά αδικήματα.

Καθώς απομακρυνόταν από το εδώλιο των κατηγορουμένων για να μεταφερθεί στα κρατητήρια, απευθύνθηκε στους δικηγόρους του λέγοντας:

«Εντάξει, εντάξει, εντάξει».

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Ο δικαστής ανακοίνωσε ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, οπότε και θα καθοριστεί η ποινή του.

«Αδίστακτος και χειριστικός» – Τι υποστήριξε η εισαγγελέας

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η εισαγγελέας Ριελ Κάρμι-Τζόουνς περιέγραψε τον Ράσελ Μπραντ ως έναν άνθρωπο που μπορούσε να εμφανίζεται αστείος και γοητευτικός, αλλά ταυτόχρονα, όπως υποστήριξε, ήταν αδίστακτος και χειριστικός στις σχέσεις του με τις γυναίκες.

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Σύμφωνα με την εισαγγελική αγόρευση, ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε τη δημοσιότητά του και τη θέση ισχύος που είχε αποκτήσει προκειμένου να ικανοποιεί τις προσωπικές του επιθυμίες.

Η εισαγγελέας υποστήριξε ακόμη ότι στην κατάθεσή του διακρινόταν περιφρόνηση απέναντι στις γυναίκες που τον κατήγγειλαν.

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Κατά την ίδια, η συμπεριφορά αυτή αντανακλούσε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τις γυναίκες κατά την περίοδο τέλεσης των αδικημάτων.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η κατάθεση μίας από τις καταγγέλλουσες, η οποία περιέγραψε ότι ο Μπραντ της συμπεριφέρθηκε «σαν να ήταν ζώο».

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Οι καταθέσεις έξι γυναικών και οι καταγγελίες που έφτασαν στη Δικαιοσύνη

Στο δικαστήριο κατέθεσαν συνολικά έξι γυναίκες, οι οποίες περιέγραψαν περιστατικά που, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, είχαν σημειωθεί πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.

Οι γυναίκες δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, ενώ όλες απευθύνθηκαν στην αστυνομία μετά τη δημοσιοποίηση καταγγελιών σε βάρος του Ράσελ Μπραντ το 2023.

Εκείνη τη χρονιά, ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ και σειρά δημοσιευμάτων είχαν φέρει στο φως μαρτυρίες γυναικών που κατηγορούσαν τον γνωστό ηθοποιό για σεξουαλική κακοποίηση.

Οι γυναίκες που είχαν συμμετάσχει στα αρχικά δημοσιεύματα δεν ήταν οι ίδιες με εκείνες που κατέθεσαν στη συγκεκριμένη ποινική δίκη.

Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, οι καταγγέλλουσες έχουν δικαίωμα διατήρησης της ανωνυμίας τους εφ’ όρου ζωής.

Η δικαστική διαδικασία ολοκληρώθηκε έπειτα από τέσσερις εβδομάδες, με τους ενόρκους να καταλήγουν σε καταδικαστική απόφαση για τέσσερις από τις κατηγορίες.

Τι υποστήριξε ο Ράσελ Μπραντ στην απολογία του

Ο Ράσελ Μπραντ αρνήθηκε εξαρχής όλες τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν.

Στην απολογία του υποστήριξε ότι οι σεξουαλικές επαφές στις οποίες αναφέρονταν οι καταγγελίες είτε είχαν πραγματοποιηθεί με συναίνεση είτε αποτελούσαν προϊόν επινόησης.

Παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν είχε ακολουθήσει έναν ιδιαίτερα έντονο τρόπο ζωής, με πολλές περιστασιακές ερωτικές σχέσεις.

Όπως ανέφερε, είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του σε «απερίσκεπτες ερωτικές περιπέτειες και ανοησίες», επιμένοντας ωστόσο ότι η συναίνεση αποτελούσε πάντοτε θεμελιώδη προϋπόθεση.

Οι ένορκοι δεν αποδέχθηκαν την υπερασπιστική του θέση ως προς τα τέσσερα αδικήματα για τα οποία τελικά τον έκριναν ένοχο.

«Σεξουαλικό αρπακτικό» τον χαρακτηρίζει η αστυνομική επιθεωρήτρια

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, η αστυνομική επιθεωρήτρια Λόρα Νέλσον, η οποία ηγήθηκε της έρευνας, προχώρησε σε ιδιαίτερα αυστηρές δηλώσεις για τον καταδικασθέντα ηθοποιό.

«Η γνώμη μου είναι πως είναι ένα σεξουαλικό αρπακτικό και καταχράστηκε την ισχύ που απέκτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε ότι η αυξανόμενη δημοσιότητα του Μπραντ συνοδευόταν από ολοένα μεγαλύτερο θράσος στη συμπεριφορά του.

Παράλληλα, η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ηθοποιός εξακολουθεί να ερευνάται για δύο ακόμη καταγγελίες φερόμενων βιασμών.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις παραμένουν υπό διερεύνηση και δεν αποτελούν μέρος της καταδικαστικής απόφασης που ανακοινώθηκε την Πέμπτη.

Η πρώην βοηθός του μίλησε για «αλλόκοτη σεξουαλική όρεξη»

Κατά τη διάρκεια της δίκης ακούστηκαν επίσης μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν συνεργαστεί στενά με τον Ράσελ Μπραντ.

Η πρώην προσωπική βοηθός του, Έλεν Μπέργκερ, η οποία εργαζόταν για εκείνον την περίοδο 2006-2007, περιέγραψε τη συμπεριφορά του ως ιδιαίτερα ασυνήθιστη.

Όπως ανέφερε στην κατάθεσή της, ο ηθοποιός είχε μια «αλλόκοτη σεξουαλική όρεξη».

«Δεν φαινόταν ποτέ χαρούμενος μετά το σεξ, πιο πολύ μελαγχολικός», υποστήριξε.

Άλλος μάρτυρας ανέφερε ότι ο Μπραντ είχε καυχηθεί πως επιθυμούσε να έχει σεξουαλικές επαφές με 5.000 γυναίκες.

Ο ίδιος ο ηθοποιός είχε μιλήσει δημόσια κατά το παρελθόν για τις εξαρτήσεις που αντιμετώπισε και για την προσωπική του ζωή.

Από το Χόλιγουντ και τον γάμο με την Κέιτι Πέρι στη δικαστική καταδίκη

Ο Ράσελ Μπραντ υπήρξε για χρόνια μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της βρετανικής ψυχαγωγίας.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως κωμικός, απέκτησε μεγάλη δημοσιότητα μέσα από τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εμφανίσεις και στη συνέχεια συμμετείχε σε κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ.

Μεταξύ των ταινιών στις οποίες πρωταγωνίστησε περιλαμβάνονται οι Forgetting Sarah Marshall, Get Him to the Greek και Arthur.

Η προσωπική του ζωή απασχόλησε έντονα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα την περίοδο του γάμου του με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2010 και χώρισε το 2012.

Τα επόμενα χρόνια, ο Μπραντ στράφηκε περισσότερο σε διαδικτυακές εκπομπές και πολιτικό σχολιασμό, αποκτώντας σημαντική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι καταγγελίες που δημοσιοποιήθηκαν το 2023 αποτέλεσαν σημείο καμπής για τη δημόσια εικόνα και την επαγγελματική του πορεία.

Τη Δευτέρα η ανακοίνωση της ποινής

Μετά την καταδικαστική ετυμηγορία, ο Ράσελ Μπραντ παραμένει υπό κράτηση, καθώς απορρίφθηκε το αίτημά του να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.

Ο δικαστής Τζόελ Μπίναθαν αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα την ποινή που θα του επιβληθεί.

Ο 51χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με πολυετή κάθειρξη, ενώ παράλληλα παραμένουν ανοιχτές οι αστυνομικές έρευνες για δύο επιπλέον καταγγελίες.

Η υπόθεση, που ξεκίνησε με τη δημοσιοποίηση καταγγελιών το 2023 και έφτασε ενώπιον της βρετανικής Δικαιοσύνης, αποτελεί μία από τις πλέον προβεβλημένες δικαστικές υποθέσεις σεξουαλικών αδικημάτων με εμπλεκόμενο πρόσωπο της βρετανικής βιομηχανίας ψυχαγωγίας.