Πλακιάς: Αυτό είναι το άφθαρτο και η κάθαρση; Ό,τι είναι άστεγο πολιτικά, γλείφει τη Μαρία, μπας και τους πάρει στο κόμμα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Την διαφορετική του στάση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού πήρε με νέα του ανάρτηση ο Νίκος Πλακιάς.

Συγκεκριμένα, με απάντηση του σε χρήστη στο Χ (πρώην Twitter) τόνισε πως δεν φαίνεται το άφθαρτο και η κάθαρση βάσει των ονομάτων που ακούγονται.

«Θες την γνώμη μου @skopimios? Άκουσε την λοιπόν μπας και αρχίσεις να καταλαβαίνεις. Ποιος Κύρτσος ; που τον θυμήθηκες αυτόν ; Άλλος ένας γυρολόγος της πολιτικής που ψάχνει στέγη στο κίνημα της Μαρίας .

Από ότι βλέπεις ότι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλύφουν την Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα. Κοίταξε όλα τα ονόματα που την περιβάλλουν και την στηρίζουν.

Ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Πολιτικοί απαρχαιωμένοι και πεταμένοι στο περιθώριο από τα πρώην κόμματα τους Αυτό είναι το καινούριο και τα άφθαρτο και η κάθαρση αγαπητέ μου;» ανέφερε.

