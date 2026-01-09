Πλακιάς: Αυτό είναι το άφθαρτο και η κάθαρση; Ό,τι είναι άστεγο πολιτικά, γλείφει τη Μαρία, μπας και τους πάρει στο κόμμα

Την διαφορετική του στάση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού πήρε με νέα του ανάρτηση ο Νίκος Πλακιάς.

Συγκεκριμένα, με απάντηση του σε χρήστη στο Χ (πρώην Twitter) τόνισε πως δεν φαίνεται το άφθαρτο και η κάθαρση βάσει των ονομάτων που ακούγονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θες την γνώμη μου @skopimios? Άκουσε την λοιπόν μπας και αρχίσεις να καταλαβαίνεις. Ποιος Κύρτσος ; που τον θυμήθηκες αυτόν ; Άλλος ένας γυρολόγος της πολιτικής που ψάχνει στέγη στο κίνημα της Μαρίας .

Θες την γνώμη μου @skopimios ?

Άκουσε την λοιπόν μπας και αρχίσεις να καταλαβαίνεις.

Ποιος Κύρτσος ; που τον θυμήθηκες αυτόν ;

Άλλος ένας γυρολόγος της πολιτικής που ψάχνει στέγη στο κίνημα της Μαρίας .

Από ότι βλέπεις ότι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλύφουν την Μαρία…— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) January 9, 2026

Από ότι βλέπεις ότι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλύφουν την Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα. Κοίταξε όλα τα ονόματα που την περιβάλλουν και την στηρίζουν.

Ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Πολιτικοί απαρχαιωμένοι και πεταμένοι στο περιθώριο από τα πρώην κόμματα τους Αυτό είναι το καινούριο και τα άφθαρτο και η κάθαρση αγαπητέ μου;» ανέφερε.