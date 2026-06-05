Ηγουμενίτσα: Συνελήφθησαν τρία μέλη των Hells Angels

Στη σύλληψη τριών μελών των Hells Angels προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Ηγουμενίτσα, στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται ενόψει των διήμερων εκδηλώσεων των μοτοσικλετιστικών λεσχών στο Δρέπανο Θεσπρωτίας, όπου καταφθάνουν εκατοντάδες συμμετέχοντες από διάφορες χώρες.

Παράλληλα, την Πέμπτη, αστυνομικοί στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα Σερρών ακινητοποίησαν επτά ακόμη μοτοσικλετιστές, καθώς κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν στην κατοχή τους μαχαίρια και γκλοπ. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι, καθώς οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν έχουν πλημμεληματικό χαρακτήρα.

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Όσον αφορά τους τρεις συλληφθέντες στη Θεσπρωτία, οι δύο κατηγορούνται για κατοχή μαχαιριών, ενώ για τον τρίτο διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις πολωνικές Αρχές.

Οι έλεγχοι από τις αστυνομικές και τελωνειακές υπηρεσίες παραμένουν εντατικοί σε κομβικά σημεία εισόδου της χώρας, όπως οι συνοριακοί σταθμοί Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Σερρών και Κήπων Έβρου, αλλά και στα λιμάνια της Ηγουμενίτσας, της Κέρκυρας και της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 2.500 μοτοσικλετιστές που συνδέονται με τους Hells Angels έχουν ήδη φτάσει στη Θεσπρωτία για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Για τον λόγο αυτό, η αστυνομική παρουσία στην περιοχή είναι αυξημένη, με ένστολους και αστυνομικούς με πολιτικά να πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες στο Δρέπανο και στις γύρω περιοχές όπου διαμένουν οι επισκέπτες. Μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, πάντως, πηγές της ΕΛ.ΑΣ. ανέφεραν ότι δεν είχε καταγραφεί κάποιο σοβαρό περιστατικό.