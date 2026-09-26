Τραγικό τέλος στην Πλάκα: Εντοπίστηκαν και οι δύο τελευταίες σοροί – Συνολικά έξι οι νεκροί

Τραγικό τέλος είχε το περιστατικό της έκρηξης στο κτήριο στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν και οι δύο τελευταίες σοροί, με τους νεκρούς να ανέρχονται στους έξι.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, οι δύο τελευταίες σοροί φέρεται να ανήκουν σε δύο από τους τέσσερις Αμερικανούς υπηκόους που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου.

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Στον πρώτο όροφο διέμεναν τέσσερις Αμερικανοί υπήκοοι, δύο άνδρες και δύο γυναίκες. Στο σημείο είχε εντοπιστεί τσάντα που περιείχε το μισθωτήριο της κατοικίας, καθώς και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των ενοίκων.

Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου διέμενε ηλικιωμένη Ελληνίδα μαζί με τον Βρετανό σύζυγό της. Η πρώτη σορός που είχε ανασυρθεί ανήκε στην ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ η δεύτερη φέρεται να ανήκει στον ηλικιωμένο σύζυγό της.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα εντοπίστηκαν άλλες δύο σοροί, που σύμφωνα με το oranewstv, ανήκουν σε δύο αδέλφια Αλβανοαμερικανικής καταγωγής, που βρίσκονταν στην Αθήνα για τουρισμό.

ΦΩΤΟ: oranewstv

Πληροφορίες για αυτόνομους λέβητες αερίου

Αυτόνομες παροχές φέρεται να υπήρχαν στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο του κτηρίου στην Πλάκα όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που ανέφερε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης. Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως, ενώ οι έρευνες στο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κ. Χαρλαύτης ανέφερε ότι οι αυτόνομες παροχές αφορούσαν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το ισόγειο και τον δεύτερο όροφο, ενώ ο πρώτος φέρεται να μην είχε αντίστοιχη σύνδεση. Ερωτηθείς εάν πρόκειται για μικρούς λέβητες στα μπαλκόνια, απάντησε ότι αυτή είναι μία από τις πρώτες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους.

«Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή, επειδή επιχειρούμε στην πίσω πλευρά του ακινήτου, σε λίγες ώρες θα ξέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Συνεχίζεται η επιχείρηση στα συντρίμμια

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ και οι χειριστές των μηχανημάτων έργου συνεχίζουν τις εργασίες απομάκρυνσης των μπάζων, προκειμένου να ερευνηθούν και τα τελευταία σημεία του κτηρίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες και τρία σκυλιά της ΕΜΑΚ, ενώ χρησιμοποιήθηκαν γεώφωνα και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια.

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Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο σημείο, προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και να εξακριβώσει τα αίτια της τραγωδίας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, μετά την απομάκρυνση και τον έλεγχο των συντριμμιών από τους δύο ορόφους, είχε απομείνει ένας χώρος περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων, όπου τα μπάζα έφταναν σε ύψος περίπου 2 έως 2,5 μέτρων.

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Στο συγκεκριμένο σημείο είχε επικεντρωθεί μεγάλο μέρος της επιχείρησης, καθώς υπήρχε η εκτίμηση ότι ενδέχεται να βρίσκονταν εκεί οι δύο τελευταίοι αγνοούμενοι, οι οποίοι πλέον έχουν εντοπιστεί νεκροί.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μεγάλο μέρος του κτηρίου έχει καταρρεύσει και η απομάκρυνση των υλικών πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην προκαλεί περαιτέρω αστάθεια.

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Έρευνα για τα αίτια της έκρηξης

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο να υπήρχε εγκατάσταση προπανίου στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων. Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο να σημειώθηκε βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου, είτε στο συγκεκριμένο κτήριο είτε σε γειτονικό ακίνητο, με πιθανή διαφυγή και εκτόνωση αερίου στο σημείο.

Πρόκειται για σενάρια που παραμένουν υπό διερεύνηση και δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προήλθε η διαρροή, εφόσον αυτή επιβεβαιωθεί, αλλά και με ποιον τρόπο προκλήθηκε η ισχυρή έκρηξη.

Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα αποτελούν και αναφορές πολιτών ότι πριν από την έκρηξη είχε γίνει αντιληπτή οσμή αερίου στην περιοχή. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει προσδιοριστεί το είδος του αερίου ούτε έχει επιβεβαιωθεί ότι η συγκεκριμένη αναφορά συνδέεται με την έκρηξη.

Σοβαρές ζημιές υπέστη και το γειτονικό κτήριο στην οδό Λυσικράτους, από το οποίο απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, οι οποίες τραυματίστηκαν ελαφρά.

Πρόκειται για μία ηλικιωμένη γυναίκα και τη γυναίκα που τη φρόντιζε. Από θραύσματα τραυματίστηκε επίσης ελαφρά ένας διερχόμενος πολίτης.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν, με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, στο Νοσοκομείο «Γεννηματά».

Εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια και αυτοκίνητα

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και επιχειρήσεις σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο, αλλά και σε παράπλευρες οδούς.

Σπασμένα τζάμια, παράθυρα και παντζούρια καταγράφηκαν σε αρκετά ακίνητα της περιοχής, ενώ ζημιές υπέστησαν και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα επί της οδού Λυσικράτους.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων πραγματοποίησαν αυτοψίες στα γειτονικά κτήρια. Με βάση την πρώτη εικόνα, τα κτήρια που βρίσκονται δίπλα στο σημείο της έκρηξης δεν θεωρούνται προς το παρόν κατοικήσιμα και χρειάζονται επισκευές.

Νέοι έλεγχοι αναμένεται να πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης στα συντρίμμια, ώστε να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η έκταση των ζημιών.

Το βάρος πλέον πέφτει στην ολοκλήρωση της επιχείρησης και στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην ισχυρή έκρηξη, την κατάρρευση του τμήματος του κτηρίου και τον θάνατο έξι ανθρώπων.