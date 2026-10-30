Έκρηξη στην Πλάκα: Βίντεο δείχνει τους τρεις κλέφτες να φεύγουν με κομμάτι χαλκού

Τις κινήσεις των τριών δραστών, πέντε ώρες πριν από την φονική έκρηξη στην Πλάκα με τους έξι νεκρούς, κατέγραψε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το ΕΡΤNews.

Στο βίντεο, από κάμερα ασφαλείας, φαίνονται οι τρεις άνδρες να αποχωρούν κρατώντας το κομμάτι χαλκοσωλήνα που αφαίρεσαν.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα πλάνα ανήκουν στο υλικό που εξέτασαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής και οδήγησαν στην ταυτοποίησή τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Πρόκειται για δύο Έλληνες και έναν Αλβανό, γνώριμους των αρχών με πλούσιο ποινικό παρελθόν.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για:

-Εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία

-Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία

-Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία

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-Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Και οι τρεις πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα (2/11), στις 12:00 το μεσημέρι.