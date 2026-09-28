Πλάκα: Έλεγχος στη στατικότητα των γύρω κτηρίων που σημειώθηκε η έκρηξη – Συγγενείς των θυμάτων στην Αθήνα

Και σήμερα συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο όπου σημειώθηκε η ισχυρότατη έκρηξη στην Πλάκα την περασμένη Παρασκευή, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από το περιστατικό.

Οι έρευνες επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στη στατικότητα των όμορων κτιρίων, καθώς από την έκρηξη έχουν προκληθεί ζημιές, κυρίως στα κτίρια που βρίσκονται δεξιά και αριστερά από το σημείο.

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Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φαίνεται να υπήρχε και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Οι έρευνες αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Την ίδια ώρα, στην Ελλάδα έχουν φτάσει συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν δείγματα DNA, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης, καθώς η κατάσταση στην οποία έχουν βρεθεί τα θύματα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Τραγικό γεγονός η μια γυναίκα που έμενε μαζί με τους υπόλοιπους πέντε στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης ήταν έγκυος τριών μηνών.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και μία πληροφορία που αφορά πιθανή διαρροή φυσικού αερίου περίπου έναν μήνα πριν από την έκρηξη. Σύμφωνα με την πληροφορία αυτή, είχε κληθεί αρμόδιος για τον έλεγχο της εγκατάστασης, καθώς είχε αναφερθεί πιθανή διαρροή, ωστόσο φέρεται να μην είχε εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα.

Η συγκεκριμένη πληροφορία βρίσκεται υπό διερεύνηση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την έκρηξη της περασμένης Παρασκευής.