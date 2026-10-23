Ρέθυμνο: Άγριος ξυλοδαρμός 47χρονου – Συνελήφθησαν δύο άτομα

Άγριο ξυλοδαρμό υπέστη ένας 47χρονος στο Ρέθυμνο, με δύο άτομα να συλλαμβάνονται από την αστυνομία, ως ύποπτοι.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι δράστες φορούσαν κράνη και ήθελαν να πάρουν από τον 47χρονο το σακίδιό του που είχε μέσα ένα πανό και άλλα προσωπικά αντικείμενα. Κατά πληροφορίες, ο 47χρονος αντιστάθηκε και δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα του.

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Αυτόπτης μάρτυρας ήταν αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που βρέθηκε την ώρα της συμπλοκής στο σημείο και συνέπεια αυτού ήταν οι δράστες να τραπούν σε φυγή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ειδοποιήθηκε η ΕΛΑΣ και αστυνομικοί της ΔΙΑΣ συνέλαβαν δυο από τους τέσσερις δράστες 25 και 27 ετών, που σύμφωνα με πληροφορίες διαμένουν στο Ηράκλειο και θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου, καθώς αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των άλλων δύο.

Ο 47χρονος μετέβη στο Nοσοκομείο Ρεθύμνου με ελαφρά τραύματα και του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.