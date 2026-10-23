Χαρδαλιάς: 17 εκατ. ευρώ για τις «Γέφυρες Καινοτομίας» στην Αττική – Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν

Μια νέα χρηματοδοτική πρωτοβουλία, συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την επιχειρηματικότητα, παρουσίασε την Παρασκευή (23/10) ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, σε ειδική εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών.

Η δράση «Γέφυρες Καινοτομίας» αποσκοπεί στη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών, ώστε νέες επιστημονικές ιδέες και τεχνολογίες να μετατρέπονται σε προϊόντα, υπηρεσίες και παραγωγικές επενδύσεις.

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Στην εκδήλωση παρέστη ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς και εκατοντάδες εκπρόσωποι της επιχειρηματικής και ερευνητικής κοινότητας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021–2027 και υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

Χαρδαλιάς: «Η γνώση να μετατρέπεται σε επένδυση και θέσεις εργασίας»

Ο Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η νέα δράση αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της Περιφέρειας για την ανάδειξη της Αττικής σε ισχυρό κόμβο καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως εξήγησε, το Λεκανοπέδιο συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, νεοφυών επιχειρήσεων και παραγωγικών υποδομών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για στενότερη συνεργασία μεταξύ επιστήμης και αγοράς.

«Στόχος μας δεν είναι απλώς να χρηματοδοτήσουμε έναν αριθμό ερευνητικών έργων, αλλά να φέρουμε ακόμη πιο κοντά δύο κόσμους που στην Αττική είναι και οι δύο ιδιαίτερα ισχυροί: την έρευνα και την επιχειρηματικότητα», τόνισε.

Και πρόσθεσε:

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«Να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε περισσότερη γνώση να μετατρέπεται σε καινοτομία, περισσότερη καινοτομία σε επένδυση και περισσότερες επενδύσεις σε ανάπτυξη και ποιοτικές θέσεις εργασίας».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στην Αττική πραγματοποιείται το 57,1% των συνολικών δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης της χώρας, ενώ συγκεντρώνεται σχεδόν το 50% του αντίστοιχου ανθρώπινου δυναμικού.

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Οι θέσεις εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα ξεπερνούν τις 36.000 σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, ενώ η ένταση των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης αντιστοιχεί στο 1,75% του περιφερειακού ΑΕΠ.

Έως 400.000 ευρώ ανά πρόταση – Περίπου 50 συμπράξεις

Η δράση διαθέτει αρχικό προϋπολογισμό 17 εκατομμυρίων ευρώ, με δυνατότητα αύξησης των πόρων, ανάλογα με τον αριθμό και την ποιότητα των αιτήσεων.

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Προβλέπεται η χρηματοδότηση συνεργατικών ερευνητικών έργων, με μέγιστο προϋπολογισμό 400.000 ευρώ ανά πρόταση, ενώ εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν περίπου 50 συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών.

Ο περιφερειάρχης ξεκαθάρισε ότι η επιτυχία του προγράμματος δεν θα κριθεί αποκλειστικά από τον αριθμό των χρηματοδοτούμενων έργων, αλλά από το κατά πόσο αυτά θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα με πραγματική οικονομική αξία.

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«Θέλουμε μια επιχείρηση να μπορεί να έρθει σε ένα πανεπιστήμιο ή ένα ερευνητικό κέντρο με ένα πραγματικό τεχνολογικό ή παραγωγικό πρόβλημα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχα ένας ερευνητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με επιχειρήσεις για την αξιοποίηση μιας νέας τεχνολογίας.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν – Οι βασικές προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν συνεργατικά σχήματα που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα:

Κάθε σύμπραξη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία υφιστάμενη επιχείρηση και έναν ερευνητικό οργανισμό .

. Η συνολική συμμετοχή των επιχειρήσεων πρέπει να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του προϋπολογισμού του έργου .

. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον μία πλήρη ετήσια διαχειριστική χρήση.

Απαιτείται έδρα ή παράρτημα της επιχείρησης στην Αττική.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά συνεργατική πρόταση ανέρχεται στις 400.000 ευρώ.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Ιανουαρίου 2027.

Την αξιολόγηση των αιτήσεων έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι έξι τομείς που θα χρηματοδοτηθούν

Η χρηματοδότηση επικεντρώνεται σε έξι τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης:

Υλικά, κατασκευές και βιομηχανία. Αγροδιατροφική αλυσίδα. Περιβάλλον και κυκλική οικονομία. Βιοεπιστήμες, υγεία και φάρμακα. Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα. Ψηφιακές τεχνολογίες.

Στόχος είναι να χρηματοδοτηθούν προτάσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της παραγωγής και μπορούν να αξιοποιηθούν στην αγορά.

Το «Attiki On» και οι 1.044 εγκεκριμένες επενδύσεις

Ο Νίκος Χαρδαλιάς συνέδεσε τη νέα δράση με τον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα «Attiki On», μέσω του οποίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, έχουν εγκριθεί 1.044 επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, συνολικής χρηματοδότησης 95,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, υπενθύμισε τη διοργάνωση «Clusters Meet Regions», που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και παραγωγικών φορέων.

«Μην αντιμετωπίσετε αυτή τη δράση απλώς ως μία ακόμη πρόσκληση χρηματοδότησης», ανέφερε ο περιφερειάρχης απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες.

Όπως υπογράμμισε, μια καινοτόμος ιδέα πρέπει να μπορεί να εξελιχθεί σε προϊόν ή υπηρεσία, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να αποκτήσει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

Θεοδωρικάκος: Τρία νέα προγράμματα 450 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σημαντική ανακοίνωση για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας έκανε από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως γνωστοποίησε, έως το τέλος του 2026 θα προκηρυχθούν τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου, ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ το καθένα, με συνολικό προϋπολογισμό 450 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα νέα καθεστώτα θα αφορούν:

Την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι στόχος είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές, να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και να δημιουργήσουν περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

«Το υπουργείο Ανάπτυξης και η Περιφέρεια Αττικής ενώνονται από το κοινό μας σχέδιο, από το κοινό μας όραμα, για μια οικονομία που θα είναι πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφής, πιο ανταγωνιστική», σημείωσε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος είχε αναφερθεί και πρόσφατα στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όπως έχει καταγράψει το DEBATER στο δημοσίευμα για τα τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου και τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα για τις νέες τεχνολογίες, ο υπουργός έχει παρουσιάσει το σχέδιο ενίσχυσης της καινοτομίας και της συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα, με έμφαση στην εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πραγματική οικονομία.

Μπρατάκος: Να συνδεθεί η επιστημονική έρευνα με την αγορά

Στην εκδήλωση τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος.

Όπως επισήμανε, η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά πανεπιστήμια, εξειδικευμένους ερευνητές, καινοτόμες επιχειρήσεις και ένα αναπτυσσόμενο οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να δημιουργηθούν αποτελεσματικοί δεσμοί μεταξύ αυτών των φορέων, ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να μετατρέπονται σε προϊόντα και υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία για την οικονομία.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν επίσης ο συντονιστής του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής, Πέτρος Ποδάρας, και ο Κωνσταντίνος Ποταμιάνος από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, οι οποίοι ανέλυσαν τις προτεραιότητες της δράσης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία αξιολόγησης.

Η νέα πρωτοβουλία φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ακόμη μηχανισμό σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, με τη χρηματοδότηση συνεργασιών που θα μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν οικονομικό αποτέλεσμα και μετά την ολοκλήρωση των επιδοτούμενων έργων.