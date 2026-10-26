LAMDA Development: Αποχωρεί από CEO ο Οδυσσέας Αθανασίου μετά από 18 χρόνια – Ποια είναι η διάδοχός του

Αλλαγή ηγεσίας στη LAMDA Development ανακοίνωσε τη Δευτέρα (26/10) ο όμιλος, με τον Οδυσσέα Αθανασίου να ολοκληρώνει τη θητεία του ως διευθύνων σύμβουλος στις 31 Δεκεμβρίου 2026, έπειτα από 18 χρόνια στη συγκεκριμένη θέση και συνολικά 21 χρόνια στην εταιρεία.

Τη θέση του αναλαμβάνει από την 1η Ιανουαρίου 2027 η Εύη Κωστάκη, στέλεχος με περισσότερα από 25 χρόνια διεθνούς επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία έχει διατελέσει οικονομική διευθύντρια και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ελβετικού τραπεζικού ομίλου Julius Baer.

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Η αλλαγή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η LAMDA Development προχωρά στην υλοποίηση της μεγάλης επένδυσης του Ελληνικού, ενώ παράλληλα διατηρεί σημαντική δραστηριότητα στους τομείς των εμπορικών κέντρων και των μαρινών.

Ο νέος ρόλος του Οδυσσέα Αθανασίου στον όμιλο Λάτση

Παρά την αποχώρησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, ο Οδυσσέας Αθανασίου δεν διακόπτει τη συνεργασία του με τον όμιλο.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα αναλάβει καθήκοντα συμβούλου στην Consolidated Lamda Holdings (CLH), με έμφαση στις σχέσεις με θεσμικούς φορείς και κρατικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, το συνολικό ενεργητικό της LAMDA πενταπλασιάστηκε, φτάνοντας περίπου τα 5 δισ. ευρώ, ενώ η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) τετραπλασιάστηκε, στα 1,5 δισ. ευρώ.

Ο Οδυσσέας Αθανασίου συνέδεσε την παρουσία του στην ηγεσία της εταιρείας με την ανάληψη και την εξέλιξη της επένδυσης του Ελληνικού, καθώς και με την ανάπτυξη των εμπορικών κέντρων και των μαρινών.

Σε δήλωσή του, ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά:

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«Το Ελληνικό έχει πλέον περάσει από την υπόσχεση στην υλοποίηση».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι διατηρεί την εμπιστοσύνη του στις προοπτικές της εταιρείας, γεγονός που, όπως σημειώνει, αποτυπώνεται και στην απόφασή του να διατηρήσει τη μετοχική του συμμετοχή στη LAMDA.

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Ποια είναι η Εύη Κωστάκη που αναλαμβάνει CEO

Η Εύη Κωστάκη διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διεθνή χρηματοοικονομική αγορά, με επαγγελματική παρουσία στην Ελλάδα, την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από τον Ιούλιο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2026 διετέλεσε Group CFO και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ελβετικού τραπεζικού ομίλου Julius Baer.

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Προηγουμένως είχε αναλάβει σειρά διοικητικών θέσεων στον ίδιο όμιλο, μεταξύ των οποίων αναπληρώτρια οικονομική διευθύντρια, Deputy Head of Investment Management και Head of Alternatives.

Πριν από τη διεθνή τραπεζική της σταδιοδρομία, είχε εργαστεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως Director of Corporate Finance & Business Development, από το 2009 έως το 2013.

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Στο επαγγελματικό της βιογραφικό περιλαμβάνονται επίσης θέσεις στις Eurobank EFG, Morgan Stanley Asset Management και Merrill Lynch Investment Managers.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Titan America και της Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων της εταιρείας, ενώ έχει διατελέσει μέλος διοικητικών συμβουλίων διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών, μεταξύ των οποίων η ελβετική Amina Bank.

Η Εύη Κωστάκη είναι απόφοιτος του London School of Economics, διαθέτει μεταπτυχιακό στη Δημόσια Πολιτική με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική από το University of Chicago και κατέχει τον επαγγελματικό τίτλο CFA (Chartered Financial Analyst).

Οι προτεραιότητες της νέας διευθύνουσας συμβούλου για το Ελληνικό

Στην πρώτη της δήλωση μετά την ανακοίνωση της ανάληψης των νέων καθηκόντων της, η Εύη Κωστάκη αναφέρεται στη σημασία της επένδυσης του Ελληνικού και στην ανάγκη διατήρησης της αναπτυξιακής δυναμικής της εταιρείας.

Όπως επισημαίνει, το Ελληνικό περνά από τη φάση της κατασκευής στη φάση των παραδόσεων, με τους πρώτους κατοίκους να αναμένονται μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Στις βασικές προτεραιότητές της περιλαμβάνονται η υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πελάτες, το Ελληνικό Δημόσιο και τις τοπικές κοινωνίες, η αύξηση των εσόδων από εμπορικά κέντρα και μαρίνες και η διατήρηση της χρηματοοικονομικής πειθαρχίας.

Η νέα ηγεσία αναλαμβάνει σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν ήδη αρχίσει να παραδίδονται επιμέρους υποδομές της ανάπλασης.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Οδυσσέα Αθανασίου.

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Το μήνυμα του Σπύρου Λάτση για την αλλαγή ηγεσίας

Ο Σπύρος Λάτσης ευχαρίστησε τον Οδυσσέα Αθανασίου για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της LAMDA Development, τονίζοντας ότι η θητεία του κάλυψε σημαντικές περιόδους στην ιστορία της εταιρείας, από τη χρηματοπιστωτική κρίση έως την υλοποίηση του Ελληνικού.

Παράλληλα, καλωσόρισε την Εύη Κωστάκη, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στη διεθνή εμπειρία και τις διοικητικές της ικανότητες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Στέφανος Κοτσώλης, ευχαρίστησε τον απερχόμενο διευθύνοντα σύμβουλο για τη μακροχρόνια προσφορά του και υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης των στρατηγικών προτεραιοτήτων της εταιρείας.

Η αλλαγή ηγεσίας σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου διοικητικού κύκλου για τη LAMDA Development, με επίκεντρο την πρόοδο της επένδυσης του Ελληνικού και την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.