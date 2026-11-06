“Πράσινο” φως για την επαναλειτουργία των καταστημάτων της Pizza Fan

Με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος αποδεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί μισθοδοσίας των εργαζομένων στην Pizza Fan αλλά και λογαριασμοί για να πληρωθούν υποχρεώσεις σε προμηθευτές, εργοδοτικές εισφορές, δάνεια, Δημόσιο.

Αναλυτικότερα, με διάταξη του Χαράλαμπου Βουρλιώτη αποδεσμεύονται δύο τραπεζικοί λογαριασμοί προκειμένου να ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και των άλλων απαιτήσεων που είχαν δημιουργηθεί από τον προφυλακισμένο ιδιοκτήτη της αλυσίδας.

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Εκτός από τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας που είχαν μείνει από την πρώτη στιγμή εκτός των δεσμεύσεων των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων, αποδεσμεύονται και άλλοι τραπεζικοί λογαριασμοί προκειμένου να πληρωθούν υποχρεώσεις σε προμηθευτές, εργοδοτικές εισφορές, δάνεια, υποχρεώσεις προς το Δημόσιο κ.λπ.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου τη εταιρείας

«Η Pizza Fan επιστρέφει σε λειτουργία, μετά την απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες να άρει την προσωρινή δέσμευση των λογαριασμών όψεως της εταιρείας για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει την επανεκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη συνέχιση των συναλλαγών με εργαζομένους και συνεργάτες. Με την απόφαση αυτή, η Αρχή επιβεβαιώνει τη θεσμική της προσήλωση και επιδεικνύει ουσιαστική κοινωνική ευαισθησία, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και τη στήριξη των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και αποτρέποντας τις ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που θα είχε η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της εταιρείας.

Η απόφαση ελήφθη μετά από συναντήσεις, διεργασίες και την υποβολή όλων των νόμιμων εγγράφων προς την Αρχή. Ειδικότερα, επιτρέπει πληρωμές προς εργαζομένους, προμηθευτές, εκμισθωτές, ΔΕΚΟ και καταστήματα του δικτύου franchise, καθώς και την εξόφληση φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, δανείων και υποχρεώσεων leasing.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα είσπραξης από το σύνολο των πελατών της Pizza Fan και από πλατφόρμες παραγγελιών, όπως το efood και η Wolt. Τα έσοδα αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των δαπανών της εταιρείας και των καταστημάτων του δικτύου franchise.

Για την απρόσκοπτη διενέργεια των σχετικών συναλλαγών από τις τράπεζες, η ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΕΠΕ θα υποβάλει αναλυτικές καταστάσεις των εργαζομένων, των προμηθευτών, των εκμισθωτών και όλων των αντισυμβαλλομένων της. Παραμένουν οι περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών και στη διανομή μερισμάτων και κερδών, ώστε τα κέρδη να παραμένουν στην εταιρεία και να ενισχύουν την οικονομική της θέση.

Η ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΕΠΕ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τα προηγούμενα έτη. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, τα σχετικά ποσά είναι κατά πολύ χαμηλότερα από όσα έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα. Εκτιμά, επίσης, ότι οι αστοχίες που αποδίδει στην ταχύτητα της αρχικής διερεύνησης θα διορθωθούν το επόμενο διάστημα».

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Ο δικηγόρος της εταιρείας, Μιχάλης Μαρκουλάκος, δήλωσε:

«Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τη Δικαιοσύνη και όλες τις αρμόδιες αρχές που εισάκουσαν τις θέσεις μας. Η Αρχή, με προσήλωση στον θεσμικό της ρόλο και επίγνωση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών, κατέστησε εφικτή την επανεκκίνηση της επιχείρησης και την προστασία των θέσεων εργασίας. Η απόφασή της αποτρέπει τον κίνδυνο οικονομικής ασφυξίας και στηρίζει τη συνέχιση της λειτουργίας μιας εταιρείας με σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Πιστεύουμε ότι η κανονικότητα στη λειτουργία ολόκληρου του δικτύου Pizza Fan θα αποκατασταθεί άμεσα».