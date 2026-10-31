Μαρινάκης: Social media από τα 15 έτη το 2027 – Τι είπε για Pizza Fan, τουρκολιβυκό μνημόνιο και Μονή Σινά

Στο νέο ηλικιακό όριο πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, στις εξελίξεις γύρω από τη Μονή Σινά, αλλά και στους ελέγχους για οικονομικά εγκλήματα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο 17ο «briefing για τους πολίτες».

Απαντώντας σε ερωτήσεις που τέθηκαν από πολίτες, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ παρουσίασε τις θέσεις της κυβέρνησης για ζητήματα της επικαιρότητας, ενώ αναφέρθηκε και στις πολιτικές που, σύμφωνα με τον ίδιο, απευθύνονται στη νέα γενιά.

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Μαρινάκης: «Από την 1η Ιανουαρίου 2027 το όριο στα social media θα είναι τα 15 έτη»

Ένα από τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν στον κυβερνητικό εκπρόσωπο ήταν η πρόσφατη ρύθμιση για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ερώτηση για το εάν ένας 15χρονος θα μπορεί να χρησιμοποιεί το TikTok, σε αντίθεση με τη 13χρονη αδελφή του, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε:

«Καταρχάς, για την αδελφή σου δεν μπορώ να κάνω πολλά, αλλά να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε τα παιδιά, ούτε να τους πάρουμε τα κινητά».

Όπως εξήγησε, στόχος της ρύθμισης είναι η προστασία των ανηλίκων από κινδύνους όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός, ο εθισμός και η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

«Από την 1η Ιανουαρίου 2027, το όριο πρόσβασης στα social media θα είναι τα 15 έτη, με τις ίδιες τις πλατφόρμες υπεύθυνες να ελέγχουν την ηλικία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών θα έχουν οι ίδιες οι ψηφιακές πλατφόρμες.

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Τι είπε για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε επίσης να εξηγήσει τι είναι το τουρκολιβυκό μνημόνιο και γιατί αφορά την Ελλάδα.

Υπενθύμισε ότι το 2019 η Τουρκία και η Λιβύη υπέγραψαν συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία, σύμφωνα με την ελληνική θέση, παραγνωρίζει τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών.

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Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το μνημόνιο «παράνομο, άκυρο, ανυπόστατο», υποστηρίζοντας ότι αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

«Τουρκία και Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές, που να μπορούν να δικαιολογήσουν τη σύναψη ενός τέτοιου μνημονίου», σημείωσε, παρουσιάζοντας τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης.

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Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ενημερώσει τους διεθνείς εταίρους και συμμάχους της, ενώ συνεχίζει τις διπλωματικές επαφές, μεταξύ άλλων με την Αίγυπτο, για την επέκταση της οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Μονή Σινά: «Η συμφωνία θα δημοσιοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί»

Αναφορά έγινε και στις διαβουλεύσεις για τη Μονή Σινά και τη νομική κατοχύρωση του καθεστώτος της.

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η συμφωνία που βρίσκεται υπό διαμόρφωση δημιουργεί προοπτική σαφέστερης νομικής προστασίας για το ιστορικό μοναστήρι.

Επικαλέστηκε τη στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, καθώς και των Εκκλησιών Ελλάδας και Κύπρου.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τις αντιδράσεις της, θέτοντας το ερώτημα εάν αμφισβητεί και τους εκκλησιαστικούς θεσμούς που, σύμφωνα με τον ίδιο, στηρίζουν τη συμφωνία.

Απαντώντας στις ερωτήσεις για τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου της, ο Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε:

«Η συμφωνία θα δημοσιοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό».

Μαρινάκης για Pizza Fan και οικονομικά εγκλήματα: «Μας ενδιαφέρουν τα μεγάλα ψάρια»

Με αφορμή την υπόθεση της Pizza Fan και τις έρευνες για οικονομικά αδικήματα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε μέχρι πού προτίθεται να φτάσει η κυβέρνηση στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

«Όσο ψηλά κι αν χρειαστεί. Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα “μεγάλα ψάρια”», απάντησε.

Στη συνέχεια παρέθεσε στοιχεία για τη δραστηριότητα των διωκτικών και φορολογικών Αρχών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε:

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει εξαρθρώσει 259 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες σε λιγότερο από δύο χρόνια, στο πλαίσιο 1.510 υποθέσεων.

έχει εξαρθρώσει 259 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες σε λιγότερο από δύο χρόνια, στο πλαίσιο 1.510 υποθέσεων. Η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε περισσότερους από 60.000 τακτικούς φορολογικούς ελέγχους συνολικά το 2024 και το 2025.

πραγματοποίησε περισσότερους από 60.000 τακτικούς φορολογικούς ελέγχους συνολικά το 2024 και το 2025. Από τους ελέγχους αυτούς βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα άνω των 5,2 δισ. ευρώ .

. Την ίδια διετία πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 100.000 επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις.

«Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να κλέβει το Δημόσιο και να μένει στο απυρόβλητο, κάνει μεγάλο λάθος», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «για κάθε υπόθεση τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει η Δικαιοσύνη».

Η αναφορά του στην Pizza Fan έγινε στο πλαίσιο της γενικότερης συζήτησης για την αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων και δεν συνιστά δικαστική κρίση για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Οι τρεις λόγοι που επικαλέστηκε για τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας από τους νέους

Στο τελευταίο μέρος του briefing, ο Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε να αναφέρει τρεις λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι οι νέοι θα μπορούσαν να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε τρεις βασικούς άξονες της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας.

Πρώτον, τη φορολογική πολιτική για τους νέους εργαζομένους. Ανέφερε ότι για νέους έως 25 ετών προβλέπεται μηδενικός φόρος εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ενώ για την ηλικιακή ομάδα 26 έως 30 ετών ο σχετικός φορολογικός συντελεστής μειώθηκε, όπως είπε, από το 29% στο 9%.

Επικαλέστηκε επίσης το αφορολόγητο των φιλοδωρημάτων και τις έξι αυξήσεις του κατώτατου μισθού.

Δεύτερον, την αντίληψη της κυβέρνησης για τον πατριωτισμό. Υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική απορρίπτει τις ακρότητες και συνδέει τον πατριωτισμό με τη δημιουργία και την προσφορά στη χώρα.

Τρίτον, την οικονομική προοπτική των νεότερων γενεών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι στόχος είναι η αύξηση των μισθών και η δημιουργία περισσότερων επαγγελματικών ευκαιριών, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση των μελλοντικών γενεών.

Αναγνώρισε, πάντως, ότι η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη επιτύχει όλους τους στόχους της, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται συνέχιση της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει.